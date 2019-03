Cuando Suar los buscó y obtuvo el "¡sí!" de ambos actores, cantó: "¡Bingo!". Pero no imaginó que Benjamín y Eugenia no iban a querer ser pareja en la novela. En base a esa premisa se armó la historia y el elenco protagónico del argumento que transcurre en la década del 30 en Buenos Aires, y en la que, porque lo que se ha visto hasta aquí, resulta ser mucho más central la pareja que integran el catalán Albert Baró (ex Merlí) y la joven revelación Delfina Chaves.