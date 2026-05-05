Política

El Gobierno de Santa Fe informó que el primer cuatrimestre de 2026 fue el que menos homicidios tuvo en 20 años

Se contabilizaron 48 asesinatos en los primeros cuatro meses del año. La gestión local resaltó la caída de la tasa y la comparó con el mismo período de 2023, donde se habían registrado 156 crímenes de este tipo

Guardar
agentes policiacos CDMX, patrullas, narcotráfico en la ciudad, operativo antidrogas, crimen capitalino - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Rosario, principal foco de violencia, muestra en 2026 la mayor caída de homicidios con 31 casos frente a los 105 de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santa Fe registró en el primer cuatrimestre de 2026 la menor cantidad de homicidios dolosos en dos décadas, según el gobierno provincial: 48 casos en los primeros cuatro meses del año. La cifra contrasta con el pico de 172 crímenes de este tipo anotados en el mismo período de 2014 y con los 156 del primer cuatrimestre de 2023.

La tendencia descendente que muestran los números provinciales no es abrupta ni reciente, de acuerdo al relevamiento local. Tras el máximo de 2023, los registros bajaron a 84 en 2024 y a 80 en 2025, hasta llegar al mínimo actual. En términos relativos, los 48 homicidios de este año representan menos de un tercio de los contabilizados tres años atrás en igual lapso.

PUBLICIDAD

El dato fue presentado este lunes por la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, en una conferencia de prensa celebrada en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la funcionaria atribuyó los resultados a “un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido”.

En ese marco, Coudannes trazó una comparación directa con la administración anterior. Recordó que en 2023 —último año de la gestión peronista tanto en la provincia como en la Nación— se contaron 156 homicidios dolosos en el mismo cuatrimestre, y sostuvo que la reducción actual “revierte niveles de violencia muy elevados en la provincia”. La vocera también mencionó declaraciones del entonces ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien había afirmado que el narcotráfico “había ganado la calle”, y formuló críticas. “Los datos muestran que, con un método basado en planificación y control, es posible revertir la situación y rendir cuentas a los santafesinos”, afirmó según la gacetilla oficial.

PUBLICIDAD

Maximiliano Pullaro Convención Constituyente de Santa Fe
Las comparativas oficiales destacan que la estrategia de seguridad en el gobierno de Maximiliano Pullaro logró revertir niveles críticos de violencia y narcotráfico

A nivel territorial, el departamento Rosario concentra la mayor parte de los casos pero también exhibe la caída más pronunciada. En el primer cuatrimestre de 2026 se registraron allí 31 homicidios, 19 menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían contado 50. El contraste con 2023 es aún más marcado: ese año, solo en Rosario se sumaron 105 víctimas en los primeros cuatro meses, más del triple que en la actualidad.

El departamento Capital anotó 10 homicidios en el período analizado, ocho menos que en 2025, cuando la cifra había sido de 18. En 2023 se habían registrado 27 casos; en 2020, 39; y en 2014, cuando la violencia alcanzó su punto más alto, la zona acumuló 54 muertes violentas en igual lapso.

En paralelo a los datos sobre homicidios, Coudannes destacó el avance de la política de desarticulación de puntos de venta de droga. Este lunes se concretó el derribo del búnker número 116 en territorio provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico impulsada por la gestión actual. El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934, en el barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe. “Esta herramienta nos permite actuar sobre los puntos de venta de estupefacientes y forma parte de una estrategia sostenida desde el inicio de la gestión”, explicó la funcionaria según el comunicado oficial.

La vocera también se refirió a la reducción de amenazas a establecimientos educativos. Indicó que la implementación del cobro de resarcimientos por los operativos derivados de esas intimidaciones tuvo un efecto disuasorio. “El jueves de la semana pasada se registraron solo seis llamados —cuatro en Rosario y dos en Santa Fe—, y durante el fin de semana se realizaron 11 notificaciones para el recupero de gastos”, detalló según el comunicado. Precisó, además, que durante la mañana del lunes no se recibió ningún aviso de ese tipo.

Temas Relacionados

Homicidios DolososSanta FeNarcotráficoSeguridad Pública

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diputados: La Libertad Avanza ploteó una sala de reuniones con la imagen de un león y la oposición pidió explicaciones

El salón, ubicado en el quinto piso de la cámara baja, tenía originalmente una bandera argentina como decoración de las paredes. La diputada Mónica Frade presentó una nota, expresando disconformidad con la remodelación

Diputados: La Libertad Avanza ploteó una sala de reuniones con la imagen de un león y la oposición pidió explicaciones

Rogelio Frigerio cuestionó el costo de las PASO y se mostró favorable a su cancelación

El gobernador de Entre Ríos pidió un “debate amplio” para cuestionar si es necesario gastar plata de los contribuyentes a fin de que los partidos definan sus listas. A nivel nacional, hay un proyecto en el Congreso para eliminar las elecciones primarias y en la provincia es una posibilidad en estudio

Rogelio Frigerio cuestionó el costo de las PASO y se mostró favorable a su cancelación

El Gobierno aseguró que la UBA pide una “exigencia extraordinaria” tras el reclamo de los hospitales universitarios

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Poder Ejecutivo respondió al pedido que realizaron los directores de las entidades por la falta de financiamiento para su funcionamiento

El Gobierno aseguró que la UBA pide una “exigencia extraordinaria” tras el reclamo de los hospitales universitarios

Reforma laboral: la Cámara le dio 24 horas al juez Ojeda para enviar la causa y ratificó que el fuero laboral quedó afuera

La Sala IV del fuero contencioso administrativo federal intimó al magistrado a remitir el expediente con habilitación de días y horas inhábiles y dio por cerrado el conflicto de competencia

Reforma laboral: la Cámara le dio 24 horas al juez Ojeda para enviar la causa y ratificó que el fuero laboral quedó afuera

Por las comisiones en el Senado bonaerense, el PJ reflotó su interna y los libertarios buscan sacar provecho

La vicegobernadora, Verónica Magario, oficializó la integración de las comisiones y La Cámpora buscará retener la de Acuerdos Constitucionales ante la reticencia de los otros sectores. Una comisión quedó desierta y es por donde pasan los proyectos electorales

Por las comisiones en el Senado bonaerense, el PJ reflotó su interna y los libertarios buscan sacar provecho

DEPORTES

La sugerente frase de Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid que sembró dudas sobre su futuro

La sugerente frase de Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid que sembró dudas sobre su futuro

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Vélez y su apuesta histórica por el tenis: un semillero para todas las edades en el corazón de Buenos Aires

Comienza el Masters 1000 de Roma con presencia argentina: cómo ver en vivo la jornada y orden de juego

Nuevas revelaciones del escándalo entre Neymar y el hijo de Robinho: posibles sanciones y la postura del plantel del Santos

TELESHOW

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

El guiño de los Jonas Brothers a Tini Stoessel en la previa de su show en Buenos Aires

El desconsuelo de Evelyn Von Brocke por la muerte de su padre: “No me quedan lágrimas para llorar”

El sugerente gesto de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés que llamó la atención de sus seguidores

Marta Fort respondió cuánto dinero puede llegar a gastar en una cena: "Pero porque me gusta pedir vino"

INFOBAE AMÉRICA

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

Por qué los pulpos fueron claves para descifrar uno de los misterios más profundos de la neurociencia moderna

Capturan a presunto miembro del “Cartel del Diablo” en Honduras y decomisan arsenal de armas de alto calibre

La policía detiene a ciudadano guatemalteco solicitado en extradición por narcotráfico

El sabor salvadoreño de las pupusas, la quesadilla y el salpicón que ha enamorado a toda California