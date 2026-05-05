El Gobierno de Santa Fe informó que el primer cuatrimestre de 2026 fue el que menos homicidios tuvo en 20 años

Rosario, principal foco de violencia, muestra en 2026 la mayor caída de homicidios con 31 casos frente a los 105 de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santa Fe registró en el primer cuatrimestre de 2026 la menor cantidad de homicidios dolosos en dos décadas, según el gobierno provincial: 48 casos en los primeros cuatro meses del año. La cifra contrasta con el pico de 172 crímenes de este tipo anotados en el mismo período de 2014 y con los 156 del primer cuatrimestre de 2023.

La tendencia descendente que muestran los números provinciales no es abrupta ni reciente, de acuerdo al relevamiento local. Tras el máximo de 2023, los registros bajaron a 84 en 2024 y a 80 en 2025, hasta llegar al mínimo actual. En términos relativos, los 48 homicidios de este año representan menos de un tercio de los contabilizados tres años atrás en igual lapso.

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El dato fue presentado este lunes por la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, en una conferencia de prensa celebrada en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la funcionaria atribuyó los resultados a “un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido”.

En ese marco, Coudannes trazó una comparación directa con la administración anterior. Recordó que en 2023 —último año de la gestión peronista tanto en la provincia como en la Nación— se contaron 156 homicidios dolosos en el mismo cuatrimestre, y sostuvo que la reducción actual “revierte niveles de violencia muy elevados en la provincia”. La vocera también mencionó declaraciones del entonces ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien había afirmado que el narcotráfico “había ganado la calle”, y formuló críticas. “Los datos muestran que, con un método basado en planificación y control, es posible revertir la situación y rendir cuentas a los santafesinos”, afirmó según la gacetilla oficial.

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Las comparativas oficiales destacan que la estrategia de seguridad en el gobierno de Maximiliano Pullaro logró revertir niveles críticos de violencia y narcotráfico

A nivel territorial, el departamento Rosario concentra la mayor parte de los casos pero también exhibe la caída más pronunciada. En el primer cuatrimestre de 2026 se registraron allí 31 homicidios, 19 menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían contado 50. El contraste con 2023 es aún más marcado: ese año, solo en Rosario se sumaron 105 víctimas en los primeros cuatro meses, más del triple que en la actualidad.

El departamento Capital anotó 10 homicidios en el período analizado, ocho menos que en 2025, cuando la cifra había sido de 18. En 2023 se habían registrado 27 casos; en 2020, 39; y en 2014, cuando la violencia alcanzó su punto más alto, la zona acumuló 54 muertes violentas en igual lapso.

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En paralelo a los datos sobre homicidios, Coudannes destacó el avance de la política de desarticulación de puntos de venta de droga. Este lunes se concretó el derribo del búnker número 116 en territorio provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico impulsada por la gestión actual. El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934, en el barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe. “Esta herramienta nos permite actuar sobre los puntos de venta de estupefacientes y forma parte de una estrategia sostenida desde el inicio de la gestión”, explicó la funcionaria según el comunicado oficial.

La vocera también se refirió a la reducción de amenazas a establecimientos educativos. Indicó que la implementación del cobro de resarcimientos por los operativos derivados de esas intimidaciones tuvo un efecto disuasorio. “El jueves de la semana pasada se registraron solo seis llamados —cuatro en Rosario y dos en Santa Fe—, y durante el fin de semana se realizaron 11 notificaciones para el recupero de gastos”, detalló según el comunicado. Precisó, además, que durante la mañana del lunes no se recibió ningún aviso de ese tipo.

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