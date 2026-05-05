La policía detiene a ciudadano guatemalteco solicitado en extradición por narcotráfico

Manuel “Nacho” es capturado en Malacatán, San Marcos, por la SGAIA tras una orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.. (PNCdeGuatemala)

Manuel “Nacho”, ciudadano guatemalteco de 50 años, fue detenido en Malacatán, San Marcos por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) durante un operativo realizado en la 5ª calle 9-68 del cantón Barrios, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC). La captura responde a una orden de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

En 2024, las autoridades guatemaltecas han detenido a 24personas requeridas para extradición, informó la PNC. El caso de Manuel “Nacho” forma parte de esta cifra, al estar señalado por conspirar para fabricar y distribuir cocaína, sabiendo que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

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La orden judicial estadounidense atribuye al detenido la responsabilidad de fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de una sustancia que contenía cocaína, con la intención y causa razonable de que el estupefaciente llegara ilícitamente a territorio estadounidense.

El procedimiento de extradición sigue en curso. La Policía Nacional Civil reiteró el objetivo de reforzar las operaciones dirigidas a desarticular estructuras vinculadas a la narcoactividad.

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Extradiciones recientes y perfil de los detenidos

En lo que va del año, otras 23 personas han sido capturadas para extradición; de ese total, 14 están vinculadas a narcotráfico y 9 a otros ilícitos, conforme al saldo actualizado por las autoridades. El 16 de abril Pedro “N”, 46 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT). La captura se realizó tras una orden de extradición emitida por las autoridades de Honduras bajo el cargo de defraudación fiscal.

Agentes de seguridad escoltan al individuo identificado como el extraditable número 23 requerido por Honduras, tras ser detenido durante un operativo nocturno. (PNCdeGuatemala)

La orden judicial, según el reporte policial, fue expedida el 26 de febrero y señala a Pedro “N” como presunto responsable de ese delito. Luego de la detención, el capturado fue trasladado ante el juzgado correspondiente para iniciar el proceso de extradición.

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La Policía Nacional Civil duplica las detenciones con fines de extradición en Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala ha intensificado las acciones contra las redes delictivas transnacionales, logrando duplicar en 2026 el número de detenciones con fines de extradición respecto al año anterior. Este aumento obedece a una política de cooperación binacional, principalmente con Estados Unidos, que fortalece la capacidad del país centroamericano para enfrentar delitos como el narcotráfico y la trata de personas mediante colaboración judicial sostenida, según la Policía Nacional Civil.

De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades guatemaltecas, en los últimos dos años se ha registrado la aprehensión de 69 personas requeridas por cortes extranjeras desde 2024. La estadística, compartida por la Policía Nacional Civil y citada por Infobae, señala 24 detenciones entre enero y abril de 2026, frente a 11 durante el mismo periodo en 2025, lo que refleja un avance en las acciones conjuntas. A lo largo de estos tres años, la mayoría de los casos han respondido a solicitudes de Estados Unidos, aunque hay al menos una petición proveniente de México.

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Jorge Edy Peláez Martínez, de 52 años, posee una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos. (Cortesía: Ministerio de Gobernación Guatemala)

Delitos de narcotráfico encabezan las extradiciones y marcan el perfil criminal de los capturados

Más de la mitad de las extradiciones materializadas en 2024 y 2025 respondieron a cargos de narcotráfico. Esta tendencia consolidada convierte ese delito en el principal motor de la cooperación internacional entre Guatemala y Estados Unidos en el ámbito de la justicia penal. La coordinación de operativos se refleja no solo en estadísticas, sino en la disolución de redes criminales y el avance en la judicialización de los involucrados fuera de las fronteras guatemaltecas.

Estrategia de cooperación internacional y objetivos judiciales

La Policía Nacional Civil mantiene la continuidad de los operativos destinados a capturas con fines de extradición bajo una estrategia orientada a debilitar redes criminales y asegurar la entrega de acusados a la justicia internacional, especialmente a tribunales estadounidenses. Según declaraciones institucionales a Infobae, esta política reafirma el compromiso de Guatemala con la cooperación regional frente al crimen organizado.

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En los últimos tres años, la coordinación entre Guatemala y Estados Unidos derivó en la aprehensión de 69 individuos requeridos en extradición, reflejando un progreso tangible en la lucha contra estructuras delictivas transnacionales y consolidando una política de seguridad basada en la cooperación judicial bilateral.