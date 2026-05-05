Conoce los videojuegos que puedes conseguir gratis en Epic Games Store y Steam hasta el 7 de mayo de 2026

Steam y Epic Games Store se distinguen por ofrecer juegos gratuitos por tiempo limitado. Actualmente, títulos como Overcome Your Fears – Caretaker, Firestone Online Idle RPG y Oddsparks: An Automation Adventure están disponibles sin costo en estas plataformas.
Esta oportunidad permite explorar y probar distintos géneros sin compromiso. Los juegos podrán descargarse gratis hasta el 7 de mayo.
Qué juegos gratuitas hay en Steam y Epic Games
- Overcome Your Fears – Caretaker en Steam.
Es un juego de terror psicológico en primera persona, con una atmósfera VHS que potencia la tensión. La exploración y el sonido son clave en una historia llena de momentos inquietantes.
- Firestone Online Idle RPG en Epic Games Store.
Es un RPG online idle donde el progreso sigue incluso cuando no juegas. Incluye gestión de héroes, combates automáticos contra criaturas y mejoras constantes, ideal para quienes prefieren una experiencia relajada pero con avance permanente.
- Oddsparks: An Automation Adventure en Epic Games Store.
Combina exploración con automatización en un entorno colorido. Permite construir cadenas de producción, trabajar con criaturas y expandir sistemas de manera creativa. Ahora cuenta con más contenido tras dejar el acceso anticipado, ofreciendo mayor estabilidad y posibilidades de juego.
Cómo descargar gratis estos juegos en Steam y Epic Games
Para descargar gratis estos juegos en Steam y Epic Games Store, primero inicia sesión en la plataforma correspondiente, ya sea desde la aplicación o en sus sitios web oficiales.
En Steam, busca el título que te interesa, como “Overcome Your Fears – Caretaker”, y haz clic en “Añadir a la cuenta” o “Obtener” en la página del juego. El título se añadirá sin costo a tu biblioteca y quedará disponible de forma permanente.
En Epic Games Store, localiza juegos como “Firestone Online Idle RPG” u “Oddsparks: An Automation Adventure”, selecciona “Obtener” y completa el proceso (el monto será $0). El juego se sumará automáticamente a tu biblioteca y podrás descargarlo cuando desees.
En qué otros sitios encontrar juegos gratis para pc
Además de Steam y Epic Games Store, existen varias plataformas y sitios confiables donde es posible encontrar juegos gratis para PC. GOG.com ofrece títulos sin DRM y, de forma periódica, regala juegos clásicos y de culto que pueden descargarse y conservarse para siempre.
Amazon Prime Gaming incluye juegos gratuitos cada mes como parte de la suscripción a Prime, permitiendo a los usuarios ampliar su biblioteca con propuestas variadas, desde indies hasta grandes producciones.
Otra opción destacada es Itch.io, un portal que reúne a desarrolladores independientes y donde muchos proyectos pueden descargarse de forma gratuita o bajo la modalidad de “paga lo que quieras”.
Además, en fechas especiales como Black Friday o durante festivales, es común que haya bundles gratuitos o con grandes descuentos.
Las webs oficiales de algunos estudios y distribuidoras también lanzan promociones directas, como ocurre con Ubisoft Store y Electronic Arts (EA App), que ocasionalmente ofrecen juegos completos sin costo por tiempo limitado.
Por qué descargar videojuegos para PC de sitios confiables
Descargar videojuegos para PC solo desde sitios confiables es fundamental para proteger tanto tu equipo como tu información personal.
Las plataformas oficiales garantizan que los archivos de instalación están libres de virus, malware y software malicioso que podría dañar el sistema operativo o comprometer datos sensibles, como contraseñas y cuentas bancarias.
Cuando se recurre a páginas no autorizadas o piratas, se corre el riesgo de descargar archivos infectados que pueden robar información, instalar programas espía o incluso inutilizar la computadora.
Además, los juegos adquiridos de manera ilegal suelen carecer de actualizaciones, soporte técnico y acceso a funciones online, lo que limita la experiencia y puede ocasionar problemas de compatibilidad o errores graves.
La descarga desde sitios legítimos también respalda a los desarrolladores y la industria del videojuego, permitiendo que sigan creando y mejorando títulos de calidad.
