Andy López Beltrán pide a Carlos Loret de Mola “mostrar una sola prueba” por acusaciones de presuntos nexos con narco

El hijo del expresidente AMLO reaccionó a los señalamientos del periodista Carlos Loret de Mola.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, lanzó un emplazamiento al periodista Carlos Loret de Mola, a quien le exigió “mostrar una sola prueba” tras acusar que él y su familia reciben dinero de organizaciones criminales.

Andy López Beltrán pide pruebas a Loret de Mola

“Ante las calumnias difundidas hacia mi persona y mi familia lanzo el siguiente emplazamiento: MUESTRA UNA SOLA PRUEBA de que, como en tu columna con dolo y la mala entraña que te caracteriza asumes, recibimos dinero de organizaciones criminales o de funcionarios del Estado de Sinaloa”, señaló el morenista.

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Cabe destacar que la columna referida se titula “Andy y Rocha Moya”, texto en el que se menciona los presuntos vínculos del gobernador con licencia y el Cártel del Sinaloa, por los cuales ha sido acusado en un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Loret de Mola aseguró que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy y Bobby, recibieron dinero de Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

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El exsecretario estatal era la conexión con el Cártel de Sinaloa, según señala el artículo.

Descalifica acusaciones sin pruebas

El secretario de Morena sentenció que en caso de no presentar las pruebas que exige “seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido. Eres un periodista mercenario al servicio de los intereses más mezquinos de este país, ahora del extranjero y del hampa de la política”.

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Andy descalificó el trabajo de Carlos Loret de Mola, a quien tacho de “construir montajes”. Hasta el momento, el periodista no ha dado respuesta al comunicado del hijo de AMLO.

¿Cuáles son las acusaciones de EEUU en contra de Rubén Rocha Moya?

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 mexicanos de tener presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos”. Entre los señalados se encuentran:

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Funcionarios públicos en activo:

Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años

Enrique Inzunza Cázarez: Senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años

Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal estatal, 54 años

Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años

Exservidores públicos:

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Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años

Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años

Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años

Estados Unidos acusa que Rocha Moya habría colocado en puestos estratégicos a “funcionarios favorables al tráfico de drogas de Los Chapitos”. Entre los cargos señalados en contra del gobernador con licencia, se encuentran:

Conspiración para la importación de narcóticos;

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Las sanciones que podría enfrentar van desde una pena de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

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