México

Andy López Beltrán pide a Carlos Loret de Mola “mostrar una sola prueba” por acusaciones de presuntos nexos con narco

El periodista hizo énfasis en la presunta relación del gobernador Rubén Rocha Moya con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador

Guardar
El hijo del expresidente AMLO reaccionó a los señalamientos del periodista Carlos Loret de Mola.
El hijo del expresidente AMLO reaccionó a los señalamientos del periodista Carlos Loret de Mola.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, lanzó un emplazamiento al periodista Carlos Loret de Mola, a quien le exigió “mostrar una sola prueba” tras acusar que él y su familia reciben dinero de organizaciones criminales.

Andy López Beltrán pide pruebas a Loret de Mola

“Ante las calumnias difundidas hacia mi persona y mi familia lanzo el siguiente emplazamiento: MUESTRA UNA SOLA PRUEBA de que, como en tu columna con dolo y la mala entraña que te caracteriza asumes, recibimos dinero de organizaciones criminales o de funcionarios del Estado de Sinaloa”, señaló el morenista.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que la columna referida se titula “Andy y Rocha Moya”, texto en el que se menciona los presuntos vínculos del gobernador con licencia y el Cártel del Sinaloa, por los cuales ha sido acusado en un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Loret de Mola aseguró que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy y Bobby, recibieron dinero de Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

PUBLICIDAD

El exsecretario estatal era la conexión con el Cártel de Sinaloa, según señala el artículo.

Descalifica acusaciones sin pruebas

El secretario de Morena sentenció que en caso de no presentar las pruebas que exige “seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido. Eres un periodista mercenario al servicio de los intereses más mezquinos de este país, ahora del extranjero y del hampa de la política”.

Andy descalificó el trabajo de Carlos Loret de Mola, a quien tacho de “construir montajes”. Hasta el momento, el periodista no ha dado respuesta al comunicado del hijo de AMLO.

¿Cuáles son las acusaciones de EEUU en contra de Rubén Rocha Moya?

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 mexicanos de tener presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos”. Entre los señalados se encuentran:

Funcionarios públicos en activo:

  • Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años
  • Enrique Inzunza Cázarez: Senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años
  • Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal estatal, 54 años
  • Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años

Exservidores públicos:

  • Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años
  • Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años
  • Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años
  • Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años
  • José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años
  • Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años

Estados Unidos acusa que Rocha Moya habría colocado en puestos estratégicos a “funcionarios favorables al tráfico de drogas de Los Chapitos”. Entre los cargos señalados en contra del gobernador con licencia, se encuentran:

  • Conspiración para la importación de narcóticos;
  • Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Las sanciones que podría enfrentar van desde una pena de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

Temas Relacionados

Andy López BeltránCarlos Loret de MolaRubén Rocha MoyaAndrés Manuel López ObradorSinaloaCártel de SinaloaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Para qué sirve poner hielos al inodoro una vez a la semana

Una curiosa tendencia en redes sociales ha impulsado este hábito que promete ayudar a mantener limpia esta zona de tu hogar

Para qué sirve poner hielos al inodoro una vez a la semana

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy 5 de mayo: se normaliza la circulación en Mariano Escobedo tras presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy 5 de mayo: se normaliza la circulación en Mariano Escobedo tras presencia de manifestantes

Cuánto cuesta el boleto más barato para Yuridia en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La cantante anuncia gira y show gigantesco para la capital del país

Cuánto cuesta el boleto más barato para Yuridia en el Estadio GNP Seguros de CDMX

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 5 de mayo: alerta por temperaturas altas y lluvias por anticiclón

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 5 de mayo: alerta por temperaturas altas y lluvias por anticiclón

México vivirá temperaturas extremas por anticiclón: hasta 45 °C previo a lluvias

México se prepara para enfrentar temperaturas extremas debido a un anticiclón que afectará varias regiones del país, justo antes del arribo de lluvias intensas que traerán un cambio abrupto en el clima

México vivirá temperaturas extremas por anticiclón: hasta 45 °C previo a lluvias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dámaso Castro Zaavedra solicita licencia como vicefiscal de Sinaloa tras señalamientos de EEUU

Dámaso Castro Zaavedra solicita licencia como vicefiscal de Sinaloa tras señalamientos de EEUU

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más barato para Yuridia en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Cuánto cuesta el boleto más barato para Yuridia en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro será homenajeada en el Festival de Cannes

Fans de BTS llevan ofrenda a Tláloc para que no llueva durante sus conciertos de México

Critican a Ninel Conde por querer aparentar con IA que fue a la MET Gala 2026: “La moda grita arte”

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de mayo

DEPORTES

La emotiva despedida de Julio César Chávez a Eduardo Lamazón tras su fallecimiento: “Gracias por estar conmigo”

La emotiva despedida de Julio César Chávez a Eduardo Lamazón tras su fallecimiento: “Gracias por estar conmigo”

Este sería el plan de Gignac para permanecer en Tigres

La Hormiga González ya se ve en Europa: el delantero admite que le gustaría jugar junto a Lamine Yamal

Stephano Carrillo regresa al Feyenoord: así se despidió el mexicano del Dordrecht de Países Bajos

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú