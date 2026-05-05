Honduras

Capturan a presunto miembro del “Cartel del Diablo” en Honduras y decomisan arsenal de armas de alto calibre

Un presunto integrante del denominado “cartel del Diablo” fue capturado en un operativo policial realizado en horas de la madrugada en el departamento de Yoro, donde además se decomisó un arsenal de armas de alto calibre vinculado a la estructura criminal.

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Las autoridades indicaron que el detenido sería uno de los principales colaboradores del líder de la estructura, conocido con el alias de “El Diablo”, quien continúa prófugo de la justicia. (FOTO: X)
Las autoridades indicaron que el detenido sería uno de los principales colaboradores del líder de la estructura, conocido con el alias de “El Diablo”, quien continúa prófugo de la justicia. (FOTO: X)

Un nuevo golpe contra el crimen organizado se registró en Honduras tras la captura de un supuesto miembro del denominado “Cartel del Diablo”, durante un operativo ejecutado por fuerzas de seguridad en el departamento de Yoro.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la Secretaría de Seguridad, el detenido fue identificado como Modesto Murillo Gutiérrez, quien presuntamente fungía como encargado logístico dentro de la estructura criminal.

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Su captura se produjo aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del martes 5 de mayo de 2026, cuando agentes policiales lograron interceptarlo mientras intentaba evadir un cerco de seguridad desplegado en la zona.

Modesto Murillo Gutiérrez fue capturado durante un operativo policial en el departamento de Yoro, donde las autoridades lo señalan como presunto encargado logístico del denominado “cartel del Diablo”. (FOTO: El Heraldo)
Modesto Murillo Gutiérrez fue capturado durante un operativo policial en el departamento de Yoro, donde las autoridades lo señalan como presunto encargado logístico del denominado “cartel del Diablo”. (FOTO: El Heraldo)

Las autoridades detallaron que, al momento de su detención, el sospechoso accedió a colaborar y entregó voluntariamente el armamento que, según las investigaciones, era utilizado por la organización delictiva en sus operaciones.

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Durante el operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron un total de diez armas de fuego de distintos calibres, entre ellas cuatro fusiles AR-15, dos fusiles AK-47, dos escopetas, dos subametralladoras tipo Mini Uzi y un revólver.

El hallazgo de este arsenal confirma, según las autoridades, la capacidad operativa de la estructura criminal en esa región del país.

Además del armamento, también se incautaron diversos cargadores y accesorios, incluyendo cuatro cargadores para fusiles AR-15, uno para AK-47 y un cargador tipo caracol para Mini Uzi.

A esto se suman dos miras telescópicas y al menos once cargadores calibre 5.56, junto con munición que aún no ha sido contabilizada en su totalidad.

Durante la operación, las autoridades decomisaron un arsenal compuesto por fusiles AR-15, AK-47 y subametralladoras, lo que evidencia la capacidad operativa del grupo criminal. (FOTO: Once noticias)
Durante la operación, las autoridades decomisaron un arsenal compuesto por fusiles AR-15, AK-47 y subametralladoras, lo que evidencia la capacidad operativa del grupo criminal. (FOTO: Once noticias)

Según el informe policial, el arsenal se encontraba oculto en una zona de tierra y cubierto con telas, lo que sugiere un sistema de resguardo estratégico para evitar su detección por parte de las autoridades.

Las investigaciones preliminares apuntan a que Murillo Gutiérrez sería uno de los principales colaboradores del líder de la organización criminal, conocido con el alias de “El Diablo”, quien continúa prófugo de la justicia.

El operativo forma parte de una serie de acciones impulsadas por los cuerpos de seguridad con el objetivo de desarticular esta estructura criminal que opera principalmente en el departamento de Yoro, pero que también tiene presencia en otras zonas del país.

En ese contexto, fuentes policiales confirmaron que equipos élite mantienen activos operativos de búsqueda en zonas montañosas de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, así como en el municipio de Sulaco, en Yoro, donde se presume que se esconde Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

Ferrera Rodas, de 33 años, figura desde el pasado 24 de abril en la lista de los 10 más buscados en Honduras.

Por información que conduzca a su captura, la Secretaría de Seguridad ha ofrecido una recompensa de 300,000 lempiras.

Las armas incautadas estaban ocultas bajo tierra y cubiertas con telas, lo que sugiere un sistema de almacenamiento clandestino diseñado para evitar su detección. (FOTO: Once noticias)
Las armas incautadas estaban ocultas bajo tierra y cubiertas con telas, lo que sugiere un sistema de almacenamiento clandestino diseñado para evitar su detección. (FOTO: Once noticias)

Las autoridades también vinculan al “cartel del Diablo” con múltiples hechos violentos registrados en el país, entre ellos el secuestro y asesinato del cafetalero y pastor Óscar Núñez, de 57 años, quien fue privado de libertad el pasado 20 de abril mientras se dirigía a cumplir con sus actividades diarias en el municipio de Yorito.

Imágenes difundidas por las autoridades muestran tanto al detenido bajo custodia como el arsenal incautado, evidenciando la magnitud del operativo y el nivel de organización de esta estructura criminal.

Las fuerzas de seguridad reiteraron que continuarán intensificando las operaciones en distintas regiones del país con el objetivo de debilitar estas organizaciones delictivas, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población.

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