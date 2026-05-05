Por qué los pulpos fueron claves para descifrar uno de los misterios más profundos de la neurociencia moderna

Los cefalópodos, como pulpos, calamares y sepias, poseen sangre azul, tres corazones y brazos con ventosas capaces de regenerarse tras una amputación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cefalópodos —pulpos, calamares y sepias— destacan por carecer de esqueleto, tener sangre azul y brazos con ventosas capaces de regenerarse. Su piel puede detectar luz, responder a estímulos químicos y cambiar de color y textura en segundos. Scientific American señala que su evolución independiente durante más de 600 millones de años ha dado lugar a capacidades excepcionales.

Aunque son parientes de otros moluscos, los cefalópodos han desarrollado habilidades cognitivas como la resolución de problemas y el uso de herramientas. Su sistema nervioso complejo los convierte en modelo clave para estudiar la inteligencia animal, despertando gran interés en la ciencia por entender conductas inteligentes fuera del linaje de los vertebrados.

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Similitudes y diferencias entre cefalópodos y vertebrados

Aunque los cefalópodos y los vertebrados comparten un ancestro muy lejano, ambos grupos han desarrollado órganos y habilidades similares por evolución convergente. Sus ojos, por ejemplo, muestran semejanzas a pesar de tener orígenes diferentes. Los cerebros de los pulpos son inusualmente grandes para invertebrados, y esto les permite exhibir comportamientos complejos, incluyendo memoria avanzada y uso de herramientas.

La piel de los cefalópodos detecta estímulos químicos y luz, permitiéndoles modificar color y textura de forma instantánea, lo que los distingue entre los invertebrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Cliff Ragsdale, de la Universidad de Chicago, señala que son los únicos invertebrados con cerebros tan sofisticados, lo que permite comparar rutas evolutivas hacia la inteligencia. Los especialistas consideran que estas similitudes funcionales, originadas en trayectorias evolutivas separadas, ofrecen claves para descubrir principios generales sobre cómo puede surgir la inteligencia en la naturaleza.

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Desafíos experimentales y métodos en neurociencia de cefalópodos

El trabajo experimental enfrenta retos éticos y técnicos. A diferencia de los vertebrados, las regulaciones legales que protegen a estos animales son por lo general menos estrictas y existen limitaciones en los métodos para aliviar su dolor durante los estudios. Esta situación dificulta el diseño de experimentos y afecta el bienestar de los ejemplares en investigación.

No obstante, la neurociencia moderna ha comenzado a trasladar técnicas desarrolladas en modelos tradicionales, como ratones, al estudio de cefalópodos. Esto ha permitido analizar con mayor precisión procesos celulares y moleculares en su sistema nervioso, y la adaptación de métodos de última generación abre nuevas perspectivas para el análisis de la inteligencia animal en linajes evolutivos distintos al de los vertebrados.

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El cerebro de los pulpos, inusualmente grande para un invertebrado, permite comportamientos complejos y memoria avanzada, equiparable a la de algunos vertebrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estructura y funcionamiento del cerebro de los cefalópodos

Su cerebro tiene una forma de rosquilla que envuelve el esófago, una característica anatómica poco común en el reino animal. Más de la mitad de las neuronas de un pulpo se localizan en sus ocho brazos, que funcionan como minicerebros capaces de tomar decisiones autónomas.

Esta descentralización neuronal permite a los brazos ejecutar movimientos complejos incluso en ausencia del cuerpo principal. Las investigaciones actuales, citadas por la revista internacional Scientific American, han revelado mecanismos únicos de comunicación entre neuronas en estos animales.

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Por ejemplo, se han identificado receptores de dopamina en pulpos que funcionan de manera distinta a los de los vertebrados. Este tipo de hallazgos resalta la particularidad de la organización cerebral de los cefalópodos y su capacidad para ampliar el conocimiento sobre la diversidad de sistemas nerviosos.

Más de la mitad de las neuronas de un pulpo se encuentran en sus ocho brazos, actuando como minicerebros que pueden tomar decisiones autónomas independientemente del cuerpo principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias y similitudes en los mecanismos neuronales entre cefalópodos y vertebrados

A pesar de notorias diferencias anatómicas, también existen paralelismos funcionales entre sus cerebros y los de los vertebrados Algunas áreas cerebrales de los pulpos presentan un fortalecimiento sináptico comparable al de los mamíferos, proceso vinculado a la formación de recuerdos, aunque los mecanismos moleculares que producen estos efectos varían entre ambos grupos.

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El neurobiólogo Gilles Laurent, del Instituto Max Planck, sostiene que podrían existir principios generales en la organización de los circuitos neuronales, aunque quizá deban buscarse equivalencias más abstractas en los tipos de cálculos neurales que pueden realizar los animales. Estas comparaciones hacen posible examinar si la inteligencia y la cognición pueden surgir a través de vías evolutivas muy distintas.

Historia y dificultades técnicas del estudio de la cognición en cefalópodos

Este interés científico se remonta a 1929 con el trabajo de John Zachary Young, quien descubrió fibras nerviosas gigantes en calamares y facilitó el estudio de la transmisión eléctrica en neuronas. Pese a estos avances iniciales, el estudio de la cognición en pulpos se vio limitado por dificultades técnicas, como la complejidad de registrar la actividad neuronal de manera estable.

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Existen paralelismos funcionales en el fortalecimiento sináptico entre los cerebros de cefalópodos y mamíferos, aunque sus mecanismos moleculares presentan diferencias significativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la complejidad de mantenerlos y reproducirlos en cautiverio restringió las investigaciones durante décadas. El investigador marino Graziano Fiorito describe que muchos científicos prefirieron modelos alternativos como el pez cebra o la babosa Aplysia, más manejables en el laboratorio. Estos desafíos ralentizaron el avance en la comprensión de la inteligencia de los cefalópodos.

Avances recientes y herramientas modernas en la neurociencia de cefalópodos

En la última década, el renovado interés por los cefalópodos se ha visto impulsado por métodos modernos como la secuenciación genética y la neuroimagen avanzada. La secuenciación del genoma del pulpo en 2015, liderada por Carrie Albertin y el investigador Cliff Ragsdale, reveló expansiones genéticas vinculadas a la organización del sistema nervioso. Estos avances han abierto nuevas líneas de investigación sobre la base genética de la inteligencia.

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Actualmente, equipos científicos de todo el mundo adaptan tecnologías desarrolladas para mamíferos, lo que permite analizar con detalle la actividad cerebral y sus mecanismos moleculares. Estos progresos están transformando el conocimiento sobre cómo se origina la inteligencia animal en linajes evolutivos separados y permiten descubrir principios generales aplicables a distintas formas de vida.