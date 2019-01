"Antes de que pasara eso, como yo no estaba en mi casa, me llamó por teléfono y me empezó a gritar. Me trató de todo, me insultó de todas las formas porque no estaba en mi casa. Se enojó. Yo estaba con unos amigos y no me iba a ir a mi casa, porque de la forma en la que me había hablado, sabía que estaba enojado. Esto pasó anoche, ahora tengo que ir al médico de la policía así me revisan. Lo denuncié. La madre de él estaba presente y ella vio que me estaba ahorcando y se prendió un pucho, mirándome, y decía que me lo merecía porque 'soy una negra sucia'. Y él me dijo que si yo lo denunciaba y le arruinaba la carrera me iba a matar", agregó Vega.