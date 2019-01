"A mí lo que me enojó fue que nunca se sentó a hablar conmigo. Recién se sentó a hablar esta segunda vez que fui, pero nunca lo amenacé con no llevarle al nene. Jamás haría que me hijo sufra porque lo extraña y lo busca", contó este martes en Los ángeles de la mañana, y reveló cuál fue el ultimátum que le dio al actor cuando decidió viajar a fines de diciembre: "Yo le dije: 'Voy, pero a la primera que vos salís a bailar todos los días, agarro mis cosas y me vuelvo'. Y ahí empezamos las discusiones".