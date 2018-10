"Me salvó un tío de mi viejo que ya falleció. Me sentó en su falda y cuando empieza a girar el auto él se me tira encima. Pasaron años y él seguía sacándose vidrios de la cara y el cuerpo. Me salvó la vida. Me dejó marcas en el cuerpo y tengo cicatrices debajo del brazo, se me salió un diente, y también marcas psicológicas", indicó.