"Ella sabe todo. Jimena sabe toda la vida que yo llevo porque él se lo contó. Y no le importó. Sabe a qué me dedico, sabe todo. Sabe de los episodios de violencia, contados por él. Por lo que me ha contado él, me dijo que la mina sabía todo y que no le importaba nada. Yo nunca hablé con ella".