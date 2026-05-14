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Un pediatra es acusado de cometer 130 violaciones y abusos a menores en el trabajo durante 12 años

La investigación salió a la luz tras la denuncia de una madre que desencadenó en un centenar más de casos

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Primer plano de una médica en bata blanca con estetoscopio tomándole las manos a un paciente sobre una mesa en un hospital, con una cama borrosa al fondo.
El médico a cusado de abusar de 130 pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de Brandeburgo, Alemania, se encuentra sacudida tras la reciente acusación contra un pediatra de 45 años, imputado por 130 cargos de violación y abuso sexual de menores en el ámbito hospitalario. El caso, que abarca un periodo de doce años, pone en el centro del debate la seguridad de los pacientes infantiles y la responsabilidad de las instituciones médicas. Según la fiscalía de Potsdam y Midi Libre, los delitos atribuidos al acusado se habrían cometido entre 2013 y 2025, un lapso en el que ejercía en dos hospitales de las localidades de Nauen y Rathenow, ambos bajo la administración del grupo hospitalario “Havelland Kliniken”.

La investigación salió a la luz tras la denuncia de una madre, quien alertó a las autoridades sobre un presunto episodio de violencia sexual perpetrado por el médico. A raíz de esta presentación, el hombre fue arrestado en noviembre de 2025 y desde entonces permanece en prisión preventiva. La fiscalía comunicó que la mayoría de los hechos investigados se habrían producido “en el ejercicio de su actividad profesional”, pero no detalló el número exacto de víctimas ni sus edades, manteniendo la reserva sobre la identidad del acusado.

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El impacto de la denuncia ha generado una fuerte conmoción en la comunidad local y entre los especialistas en protección infantil. El proceso judicial avanza con la acusación formal presentada el 6 de mayo de 2026, mientras el Tribunal Regional de Potsdam debe fijar la fecha de juicio. La magnitud y la duración de los supuestos delitos provocaron que el caso fuera comparado con antecedentes similares en Europa, recordando el reciente escándalo del ex cirujano Joël Le Scouarnec en Francia.

El abuso durante la práctica profesional

La información oficial indica que el pediatra habría utilizado su posición de confianza y su rol de especialista en el tratamiento de menores para acceder a las víctimas. El carácter sistemático de las presuntas agresiones, ocurridas dentro de hospitales y durante la atención médica, pone de relieve la vulnerabilidad de los pacientes y la necesidad de protocolos más estrictos en las instituciones sanitarias.

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Cada dos horas hay una violación en España: 2023 fue el año con más delitos contra la libertad sexual de la serie histórica.

El caso fue destapado cuando una madre se animó a denunciar lo sucedido, lo que derivó en la detención inmediata del médico. Las autoridades subrayan que el acusado habría cometido “agresiones sexuales agravadas contra menores y violaciones”, aprovechando el ámbito profesional para ejecutar los delitos sin ser detectado durante más de una década. La ausencia de detalles sobre el número de afectados y la identidad del imputado responde a la protección de los menores y al avance de las investigaciones.

El grupo hospitalario “Havelland Kliniken”, responsable de los centros donde trabajaba el acusado, no realizó declaraciones públicas en el momento de la acusación. El caso reaviva la discusión sobre los controles internos y la vigilancia en los entornos donde los niños y adolescentes reciben atención médica.

El impacto judicial y los antecedentes europeos

El proceso judicial sigue su curso con el acusado en prisión preventiva y bajo la acusación formal de la fiscalía. El Tribunal Regional de Potsdam será el encargado de analizar las pruebas y determinar la fecha de inicio del juicio, una instancia que podría marcar un precedente en la jurisprudencia alemana por la cantidad y la gravedad de los cargos imputados. Hasta ahora, la fiscalía ha confirmado que los delitos abarcaban un periodo extenso y se cometieron en el entorno hospitalario, pero mantiene reserva sobre los datos sensibles del caso.

Primer plano de una mano cerrando un candado de hierro en una reja de celda. Un martillo de juez descansa sobre expedientes judiciales y la balanza de la justicia se ve borrosa al fondo.
El médico se enfrentará a un juicio para ver sus cargos finales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto europeo ofrece un antecedente relevante: el caso del cirujano francés Joël Le Scouarnec, condenado en 2023 a 20 años de prisión por violaciones y agresiones sexuales a casi 300 personas, la mayoría menores de 15 años, entre 1989 y 2014. La comparación ilustra el desafío que enfrentan los sistemas de salud y justicia para prevenir y sancionar estos crímenes, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y denuncia.

Las autoridades y la opinión pública alemana aguardan el avance del juicio, en un contexto de creciente exigencia hacia la transparencia institucional y la protección de los menores en todos los ámbitos profesionales.

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