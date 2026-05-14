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La carretera más cara del mundo: 200 millones de euros por kilómetro para una construcción que pasa por encima del mar

Las obras de la Nouvelle Route du Littoral han supuesto un desembolso récord para sortear acantilados junto al océano Índico

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La Nouvelle Route du Littoral. (Titiréunion/Wikipedia)
La Nouvelle Route du Littoral. (Titiréunion/Wikipedia)

La isla francesa de La Reunión, en el océano Índico, se ha convertido en el escenario de la construcción de la carretera más cara del mundo. La denominada Nouvelle Route du Littoral (Nueva Carretera del Litoral) supondrá una inversión global de 2.500 millones de euros y conectará Saint-Denis, la capital, con la región de La Possession.

Esta autopista se encuentra en proceso de ejecución, aunque ya está muy avanzada: la obra consiste principalmente en pilones suspendidos sobre el mar y supera los 200 millones de euros por kilómetro, debido a la complejidad de levantar la infraestructura, que se realiza de este modo para sortear los acantilados de la costa y evitar los riesgos geológicos de la zona.

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Francia ha impulsado este proyecto en un contexto singular. La Reunión, territorio de ultramar y región de la Unión Europea, pero situada a miles de kilómetros de esta —entre Madagascar y la India, prácticamente en medio de la nada—, tiene serios problemas de movilidad y seguridad en la antigua carretera costera RN1, tradicionalmente azotada por deslizamientos de rocas, inundaciones y el embate constante del océano. Más de 60.000 vehículos circulan diariamente entre la capital y la zona portuaria de la isla. La obra busca facilitar este traslado, asegurar una conexión fiable en una zona que hoy sufre muchos accidentes y problemas logísticos, y proteger la actividad económica.

El coste extraordinario de la Nouvelle Route du Littoral responde a su concepción como autopista sobre el agua, una exigencia derivada del relieve volcánico y las condiciones meteorológicas extremas de la isla. La opción de construir sobre el mar permite esquivar los acantilados y garantizar la seguridad frente a vientos de más de 200 km/h.

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Cómo se está construyendo la autopista más cara del mundo

El reto técnico de esta autopista radica en la fundación de grandes pilones sobre el fondo marino volcánico. El elemento central es un viaducto de 5,4 kilómetros, el más extenso jamás construido en Francia+. La obra se cimenta en técnicas similares a las empleadas en parques eólicos marinos y exige estructuras capaces de resistir el peso total de la vía —de hasta tres carriles por sentido, con carril para transporte público y vía ciclista— y el impacto directo de olas extremas.

Desde que las obras se iniciaron entre 2013 y 2015, el trazado alterna viaductos y espigones edificados sobre el lecho marino, a una distancia variable de la costa entre 80 y 300 metros, a fin de minimizar la exposición a riesgos geológicos. Actualmente, 8,7 kilómetros de autopista están operativos entre Saint-Denis y La Grande Chaloupe, tras una apertura progresiva del tráfico iniciada en 2022 y completada en 2023 con circulación en ambos sentidos.

Una de las mayores dificultades ha estado relacionada con el tramo final previsto sobre un dique, para el que era necesario disponer de cerca de tres millones de toneladas de roca obtenidas en las canteras locales de Saint-Leu y Bois-Blanc. La oposición de las asociaciones ecologistas por el impacto medioambiental llevó a paralizaciones judiciales y a la suspensión del suministro esencial de materiales en 2019. El diseño original fue abandonado en favor de un nuevo viaducto, con la construcción efectiva prevista a partir de 2027. El último tramo, de 2,5 kilómetros, tiene un presupuesto estimado de 59 millones de euros.

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