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La OCU advierte a los consumidores: muchas de las ensaladas preparadas de supermercado no son tan sanas como parecen

7 de las 16 ensaladas preparadas analizadas por la organización suspenden la escala saludable; y las otras 9 apenas llegan a una nota aceptable

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Ensalada preparada de supermercado (Pexels)
Ensalada preparada de supermercado (Pexels)

La palabra ensalada suele ir asociada a conceptos como salud, nutrición o incluso dieta. Pero la realidad, a veces, es bien distinta. Especialmente si hablamos de las ensaladas preparadas que encontramos en los lineales de nuestros supermercados de confianza. Estos productos, en realidad, pueden esconder factores negativos para nuestra alimentación; desde exceso de aditivos hasta una elevada cantidad de grasas y calorías. Es el aviso que nos hace la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuyos expertos han analizado un total de 16 ensaladas preparadas disponibles en el mercado español.

Las conclusiones de este análisis son demoledoras: 7 de las 16 ensaladas preparadas analizadas por la entidad suspenden la escala saludable de la OCU; mientras que las otras 9 apenas llegan al aceptable. Un dato que lleva la contraria al prejuicio que muchos han construido alrededor de estos productos, tan socorridos para quienes buscan una solución fácil o una comida rápida y saludable en días ajetreados.

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Más grasas, más sal y muchos aditivos

Las principales causas de esta mala puntuación nutricional tienen que ver con los ingredientes que encontramos en su interior. El primer aviso es el excesivo número de aditivos, tanto de la salsa como del resto de ingredientes (sobre todo en ingredientes específicos como el pollo de las ensaladas César), que suman hasta 15 diferentes en un solo producto.

Otra causa principal es la elevada cantidad de grasas, calorías y sal del conjunto de ingredientes: en lo que respecta a las calorías, las de pasta incluyen de media 183 kcal/100 g, por 163 kcal/100 g de las César; mientras que en grasas y sal ganan las César, con un 11% de grasa y 1,1% de sal, por un 9% de grasa y un 0,6% de sal de las ensaladas de pasta.

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Precisamente el etiquetado es otra de las críticas que la OCU ha formulado en contra de estos productos. Los expertos consideran bastante mejorable la información contenida en este, ya que solo se indican los datos nutricionales por 100 gramos cuando el formato normal varía entre los 205 y los 325 gramos y suele consumirse de una vez. Es más, no se distingue entre la salsa y el resto de los ingredientes, lo que impide valorar el aporte nutricional de la salsa que se incluye separada en el mismo envase.

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

Encima de todo ello se encuentra el factor del sabor, otro de los motivos que nos pueden hacer decantarnos por una u otra opción disponible en las neveras del súper. Tras la degustación de un grupo de expertos cocineros, la OCU ha calificado como ‘malos’ los resultados en una de cada tres ensaladas. Los defectos más repetidos fueron la excesiva acidez de la salsa, un aspecto demasiado industrial y una cantidad insuficiente de ingredientes.

Las ensaladas mejor valoradas

Dentro de un panorama aparentemente desolador, hay, sin embargo, algunas honrosas excepciones, como es el caso de varias ensaladas de marca blanca que destacan además por su buena relación calidad-precio. Así lo especifica la OCU, que señala tres ensaladas como opciones adecuadas por su sabor y por su precio.

Son la ensalada César de Daylicious (2,49 €/envase), un producto de marca blanca del supermercado Aldi, y la ensalada César de Alipende (2,65 €/envase), del supermercado Ahorramás; así como de la ensalada de pasta Daylicious Completa Roma (2,85 €/envase) de Aldi.

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