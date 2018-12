"Y bueno, me dice discúlpame que te llame, pero estoy desesperado, porque me llegó por una fuente muy fiel que mañana (por el martes) Thelma me va a acusar a mí de violación. Yo duro en el teléfono, no estaba entendiendo ya por qué me estaba llamando, y entonces me hace dos preguntas, una si yo seguía en contacto con ella y la segunda es la pregunta que a mí me llamó la atención, porque me pregunta si yo, diez años después, me acuerdo que en algún momento yo le dije a él que Thelma tenía fantasías con él", agregó.