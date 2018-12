Antes de retirarse de la pista, no obstante, Soledad aclaró que de los dos participantes que querían que se fuera del certamen, uno era Facundo Mazzei, el bailarín de María del Cerro, quien había dicho que había personas como Fandiño y Natalie Weber, que estaban ocupando el lugar de "gente talentosa". "No sé qué necesidad tiene (de decir eso). Yo tenía la mejor. Es más, el otro día vio que estábamos ensayando el ritmo homenaje y dijo: 'Ah, como me encantaría poder estar en su homenaje'. Así que no sé qué pasó, pero bueno", concluyó.