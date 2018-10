"Claro, las cosas que a mí me molestaron no fueron justamente sobre el baile, sino que fueron personales, por eso fue como algo que me lastimó. Para mí fueron cosas hirientes, decir que soy mala madre porque estoy recibiendo notificaciones a la noche es complicado, decir que no me da la cabeza, que soy tonta, que no entiendo las devoluciones, tampoco es lindo", comentó Laurita.