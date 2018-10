"Te veo así y más allá de todo digo, en un día tan especial me parece que es importante que se sepa o que en vos muchas mujeres vean lo que has luchado y te puedan imitar, porque realmente el laburo que has hecho, lo que has sufrido y lo que has vencido ha sido realmente muy fuerte y sos un ejemplo a seguir para un montón de mujeres que ponen mucho amor y mucha lucha diariamente", concluyó Marcelo.