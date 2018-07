"Estos días fueron duros porque las amenazas no se calmaban y porque la cabeza de la gente me asustó", confiesa la mamá de Mía, de seis años, y Roco, quien pronto cumplirá tres. "Amenazar con una bomba el colegio de mis hijos, lo que está en plena investigación; mandarme fotos de Mauro con armas alrededor; decirme cosas morbosas sobre lo que les quieren hacer a mis hijos. Nunca imaginé que iba a pasar algo así: el dolor no le da crédito nadie a hacer y decir las cosas que estuvieron pasando en este tiempo".