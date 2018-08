"Incertidumbre no es un término que yo utilizo en función de ponerle una calificación. Incertidumbre fue la palabra que nosotros recibimos del director médico y de todos los médicos. 'Incertidumbre'. 'No sabemos qué pasó'. Felizmente tenemos amigos médicos, a los que llamamos inmediatamente y empezamos este trabajo. Había que tomar una decisión ahí mismo. Fue difícil. No cualquiera puede tomar una decisión de magnitud, pero lo hablamos en familia y aquí estamos", continuó el periodista deportivo que estuvo en pareja los últimos siete años.