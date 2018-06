En su declaración indagatoria, Bialolenkier aseguró que él no hizo la perforación. Remarcó que el equipo endoscópico, dada su flexibilidad, no es capaz de generarla. Y explicó que no tuvo evidencias de perforación endoscópica. Y que, haber ocurrido, hubiese apreciado a través de la punta de la caña del equipo, por tener ésta visión frontal del conducto u órgano.