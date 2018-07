Por último, confesó que sufrió mucho por amor y que desde hace dos años no mantiene relaciones sexuales. "Yo me he enamorado, pero después se desgasta. Es muy difícil mantener una relación y que esa persona no te engañe o que uno se entregue por completo. Uno idealiza y con el tiempo te das cuenta que lo bueno es estar solo y saber qué querés. Yo hoy no podría estar con una persona. No tengo ganas", finalizó.