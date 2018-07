"Al parecer no se pudo por cuestiones burocráticas. Según me explicó Pascual—y le creo—él se contactó con el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, pero la burocracia administrativa le dificultó darle ese destino. De ahí la decisión fue enterrarla en el Ecoparque, lo cual igual supone una bomba de tiempo debido a que Ruth murió por una infección generalizada cuyo origen todavía no fue precisado. Eso podría representar un potencial foco infeccioso dentro del predio donde viven otros animales y transitan seres humanos", opinó.