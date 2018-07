Apenas surgió la polémica, José, el hijo de Digno Valiente, salió a dar explicaciones en Intrusos: "Mi padre me contó que le había bajado un poco la presión (a Maradona) y se sentía un poco mareado. Había estado tomando algo, champagne, algo de eso. Mi viejo me dijo 'vi que lo estaban atendiendo, vi que no estaba mal y me clavé una empanada'. No me pareció desubicado. No es que lo estaban llevando en camilla; estaba eufórico, emocionado, alegre".