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¿Qué pasa si compras o alquilas una casa donde hubo un crimen? Esto dice la ley sobre la responsabilidad del propietario y el inquilino

La ley establece que el vendedor no tiene la obligación de informar del hecho, pero el precio suele verse afectado por el estigma y la operación puede ser más complicada de cerrar

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Una casa en miniatura de color beige con techo marrón está sobre papeles viejos, rodeada de varias llaves metálicas y monedas plateadas esparcidas.
Una casa en miniatura, llaves y monedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar o alquilar una casa donde ocurrió un crimen no es ilegal en España, pero sí plantea dudas importantes sobre la responsabilidad del propietario, los derechos del inquilino y el impacto en el valor del inmueble. Aunque este tipo de viviendas no tienen restricciones legales específicas, su historial puede influir en la decisión de compra y en posibles conflictos civiles.

En España es totalmente legal comprar una vivienda donde haya ocurrido un asesinato u otro hecho violento. No existe ninguna norma que prohíba la compraventa de este tipo de inmuebles. No obstante, estas propiedades suelen denominarse “viviendas estigmatizadas”, ya que su valor no depende únicamente del estado físico, sino también de su percepción social. El pasado del inmueble no invalida la compraventa ni afecta a la titularidad del mismo.

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¿Existe obligación de informar al comprador?

En la legislación española no hay una obligación general de informar al comprador de que en la vivienda ocurrió un crimen. Es decir, durante el proceso de compraventa, este dato no tiene que ser comunicado de forma obligatoria, aunque pueda influir en la decisión del comprador.

Sin embargo, este punto puede generar conflictos si el comprador considera que la información era relevante para su decisión de compra. La situación cambia si el comprador pregunta de forma expresa por el historial del inmueble. En ese caso, si el vendedor oculta la información o responde de manera falsa, podría considerarse una actuación engañosa con posibles consecuencias legales, ya que se estaría induciendo al comprador a firmar el contrato bajo una información incorrecta.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dos personas firman un contrato de alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de situaciones se relaciona con lo establecido en el artículo 1265 del Código Civil, que indica que el consentimiento en un contrato puede ser nulo si se ha prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Esto significa que, en determinados casos y siempre valorando las circunstancias concretas, podría llegarse a cuestionar la validez del contrato si se demuestra que hubo engaño relevante en la formación del consentimiento. No obstante, no es automático: debe probarse que el hecho afectó de forma significativa al valor del inmueble o a la voluntad de compra.

¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad del propietario?

En caso de que después se decida poner el inmueble en alquiler, el propietario sigue siendo responsable del estado de la vivienda, independientemente de su pasado. Sus obligaciones principales son:

  • Mantener el inmueble en condiciones de habitabilidad.
  • Reparar daños estructurales o desperfectos importantes.
  • Garantizar la seguridad básica del inmueble.

Si tras un hecho delictivo existen daños materiales (puertas forzadas, deterioros, instalaciones dañadas), el propietario suele asumir su reparación. Además, la Ley de Propiedad Horizontal permite actuar contra actividades molestas, insalubres o ilegales que puedan desarrollarse en un inmueble.

¿Y qué responsabilidad tiene el inquilino?

Cuando la vivienda está alquilada, el domicilio pasa a ser la morada del inquilino, lo que le otorga una protección legal reforzada. El propietario no puede acceder libremente sin su consentimiento, salvo autorización judicial o situaciones excepcionales.

El inquilino responde únicamente de:

  • Daños causados por mal uso o negligencia.
  • Actividades ilegales o prohibidas en la vivienda.
  • Deterioros derivados de su conducta.

Sin embargo, no responde de defectos estructurales ni de hechos ocurridos antes de su ocupación.

¿Cómo afecta al precio una casa con un crimen?

Las viviendas donde ha ocurrido un crimen suelen sufrir un impacto en el mercado inmobiliario. Muchas veces, se consideran propiedades estigmatizadas y pueden perder valor por motivos psicológicos y reputacionales. En algunos casos, la depreciación puede ser moderada, pero en situaciones mediáticas o especialmente graves, puede alcanzar entre un 15% y un 50%. Además, la venta suele ser más lenta y con menor número de compradores interesados.

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