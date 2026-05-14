Colpensiones lanza jornada nacional para el traslado desde fondos privados: así será el proceso y quiénes pueden acceder

Colpensiones ofrece asesoría integral para quienes deseen trasladarse desde fondos privados. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta.

Colpensiones anunció una campaña nacional que permitirá a los afiliados de fondos privados trasladarse al régimen público de pensiones sin cita previa ni trámites adicionales, en una acción que se desarrollará entre el 19 y el 25 de mayo de 2026 en todos los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) del país.

La entidad busca facilitar el proceso justo cuando la ventana legal para realizar este cambio está próxima a cerrarse, lo que podría definir el futuro pensional de miles de colombianos.

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Semana Nacional del Traslado: atención sin cita y asesoría doble

Durante la Semana Nacional del Traslado, los usuarios podrán acudir a cualquier PAC de Colpensiones, en el horario de 8 a.m. a 4 p.m., para acceder a un servicio integral. Los interesados recibirán la Doble Asesoría, mecanismo que les permite conocer las diferencias entre el régimen público y el privado, condición obligatoria para poder hacer el cambio de fondo.

El trámite se podrá realizar en una sola visita, sin necesidad de agendar citas ni presentar documentos especiales, lo que representa una novedad frente a jornadas previas.

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Colpensiones señaló que la campaña representa una de las últimas oportunidades para quienes desean trasladarse desde fondos privados, ya que la ventana de oportunidad que habilitó la Ley 2381 de 2024 estará vigente hasta el 16 de julio de 2026. Esta norma, que hace parte de la reciente reforma pensional y se encuentra en revisión de la Corte Constitucional, fue la que abrió la posibilidad de cambio bajo condiciones especiales para miles de ciudadanos.

Usuarios podrán realizar el trámite de traslado sin agendamiento previo durante la jornada especial de Colpensiones. - crédito Uniandes

¿Quiénes pueden acceder al traslado?

El beneficio de la ventana de traslado está dirigido especialmente a mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas y a hombres de 52 años o más que cuenten con 900 semanas o más, siempre que no hayan solicitado pensión en su fondo privado. Estos criterios, establecidos por la Ley 2381, permiten que las personas evalúen su situación pensional y tomen una decisión informada.

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Aunque la medida prioriza este grupo, Colpensiones aclaró que la jornada será de puertas abiertas para cualquier ciudadano que desee realizar el trámite, no solo para quienes cumplen los mínimos exigidos por la norma. La cobertura será nacional, lo que permite la participación de trabajadores y trabajadoras de todo el país.

Balance de traslados y cifras recientes

Desde la aprobación de la Ley 2381 en julio de 2024 y hasta el 31 de enero de 2026, 157.098 personas han recibido la Doble Asesoría, paso previo obligatorio para cambiar de régimen. De ese grupo, 119.619 afiliados ya concretaron su traslado a Colpensiones y cerca de 25.000 ya cumplen con los requisitos para acceder al derecho a la pensión.

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Las cifras divulgadas por la entidad indican que la demanda ha crecido en los meses previos al cierre de la ventana legal, lo que llevó a la puesta en marcha de esta jornada nacional intensiva para evitar congestiones y facilitar el acceso de los usuarios.

Quienes cumplan con la edad y semanas cotizadas podrán acceder al beneficio sin trámites adicionales. - crédito Visuales IA

Reclamo por recursos y controversias judiciales

Durante el anuncio, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, afirmó que los fondos privados de pensiones deben trasladar más de 27 billones de pesos correspondientes a los aportes de quienes hicieron el cambio al régimen público y ya cumplieron los requisitos para pensionarse. “Los fondos privados de pensiones le deben trasladar a Colpensiones los recursos de los ciudadanos y ciudadanas que se pasaron a Colpensiones y que cumplieron el requisito pensional”, aseguró Dussán.

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Según el funcionario, la obligación de transferir los recursos está establecida en la Ley 100 y en la nueva reforma, y advirtió que la demora en el traslado podría derivar en una avalancha de tutelas por parte de los afiliados afectados. Colpensiones informó que el fondo especial en la Fiduciaria La Previsora, denominado “415”, está listo para recibir dichos recursos.

El presidente de la entidad también se refirió a la suspensión provisional del decreto 415 por parte del Consejo de Estado, que buscaba facilitar el traslado de los dineros desde las administradoras privadas (AFP). La controversia judicial ha generado incertidumbre sobre el flujo de recursos hacia el régimen público, lo que ha intensificado el llamado a los ciudadanos para que aprovechen la ventana de traslado antes de la fecha límite.

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​​​Jaime Dussán durante su intervención en el Consejo de Ministros en Casa de Nariño, donde aseguró que fondos privados deben trasladar dineros de afiliados que se cambiaron al régimen​ público. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Afiliados y sostenibilidad del sistema

En su balance, Colpensiones reportó que desde Porvenir han llegado 65.561 afiliados, de Protección 38.131, de Colfondos 20.653 y de Skandia 5.014. Actualmente, la entidad cuenta con 7.189.828 afiliados y destacó la incorporación de 821.000 jóvenes en los últimos meses.

La entidad garantizó el pago oportuno de las mesadas pensionales a quienes ya obtuvieron su derecho y reiteró que la campaña de la Semana Nacional del Traslado se realiza para que ningún ciudadano pierda la oportunidad de cambiar de régimen bajo las condiciones actuales.

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“Le damos tranquilidad a los colombianos y colombianas. Las 24 mil personas y más que están pensionadas y las que llegarán antes de finalizar junio a 32 mil, les vamos a pagar su mesada como lo estamos haciendo en este momento”, afirmó Dussán.

Colpensiones reiteró que la campaña estará vigente hasta el 25 de mayo en todo el país y recordó que la fecha límite para efectuar el traslado bajo la ventana habilitada por la Ley 2381 es el 16 de julio de 2026. La entidad espera que la iniciativa permita a miles de ciudadanos tomar una decisión informada sobre su futuro pensional en un contexto de cambios legislativos y controversias judiciales.

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