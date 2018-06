"Mi padre me contó que le había bajado un poco la presión (a Maradona) y se sentía un poco mareado. Había estado tomando algo, champagne, algo de eso. Mi viejo me dijo 'vi que lo estaban atendiendo, vi que no estaba mal y me clavé una empanada'. No me pareció desubicado. No es que lo estaban llevando en camilla; estaba eufórico, emocionado, alegre. Muchas emociones por lo que pasó, gracias a Dios, con la Argentina", explicó el hermanastro de Rocío Oliva.