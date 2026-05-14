Kicillof estará con Julio Alak en un acto del PJ Bonaerense y enviará una señal en la pelea por su sucesión

Kicillof al frente de su primera reunión del consejo del PJ. Lo escoltan Verónica Magario y Federico Otermín (vicepresidentes), Mariano Cascallares (Secretario General) y Julio Alak (intendente de La Plata)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estará presente este jueves en un acto que organiza el intendente de La Plata, Julio Alak, y que funcionará como la clase de apertura de un curso de formación política que promueve el Partido Justicialista (PJ) bonaerense. La charla será semiacadémica y en un formato mixto desde la estructura del PJ y el Instituto de Capacitación Política (ICP), un ámbito que sostiene el jefe comunal de la capital bonaerense desde hace más de 20 años. Todo también se inscribe en la discusión por la sucesión a la gobernación, donde el peronismo empieza a mostrar distintos dirigentes con intenciones de hacerse de esa candidatura en las elecciones del año que viene. Alak es uno de ellos.

Por impedimento constitucional, Kicillof no podrá ir por la reelección. Sumido en una construcción de índole nacional, queda en territorio bonaerense un número de intendentes y dirigentes con aspiraciones de hacerse de una postulación dentro del peronismo. En el acto de este jueves, presumiblemente Alak ratifique que Kicillof es el candidato presidencial que él propone. El gobernador no devolverá la gentileza de manera explícita. Tiempo atrás, cuando fue consultado por este tema, aseguró: “Hay varios candidatos para sucederme o sectores que están pensando en tener candidaturas. Siempre he dicho que es importante que las candidaturas vengan sostenidas también por discusiones; estamos en ese proceso”. Pero la foto será gestual.

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Habrá también intendentes y dirigentes de peso que forman parte de la estructura del PJ modelo Kicillof, como la vicegobernadora, Verónica Magario, o el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Ambos ocupan vicepresidencias en la estructura partidaria.

Magario, Otermín, Kicillof y la jefa de Gabinete de Lomas de Zamora, Sol Tischik

Alak, por su parte, es el secretario de Formación Política del partido. Desde ese lugar es que pone la estructura de su ICP a disposición del PJ. La clase/charla/acto será en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata y a sala llena. El IPC y el PJ firmarán un acuerdo para aceitar cursos y capacitaciones. La de este jueves será el puntapié.

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Será la primera actividad formal de Kicillof al frente del partido, luego de la reunión constitutiva del Consejo del PJ el último 24 de abril. El gobernador llegó a la presidencia del PJ luego de una febril negociación que se dio entre su espacio y el kirchnerismo. El resultado fue que el diputado nacional Máximo Kirchner dejara la presidencia del partido y pasara a controlar el Congreso partidario. También hubo cambios en la integración del consejo y en las secretarías. Alak también estrena rol, pues quien estaba a cargo de la secretaría de formación política en el proceso anterior era el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que también ocupaba un lugar como consejero por la Octava sección electoral. Lugar que retiene en el nuevo esquema.

Kicillof estará al frente de la charla inaugural. Luego, el curso estará dividido en cuatro módulos. Cada módulo tendrá cuatro clases. Según marca el programa de estudios, la idea es “preparar cuadros y militantes para interpretar los desafíos contemporáneos de Argentina y la región”. El primer módulo es “El nuevo desorden mundial”, seguido por “América Latina: la región clave del siglo XXI”, mientras que “Argentina: economía, poder y soberanía en disputa” es el tercer bloque. Cierra el curso: “La comunidad organizada: ideas para el siglo XXI”.

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Máximo Kirchner dejó la presidencia del PJ y está al frente del Congreso partidario

En la reciente conformación del PJ bonaerense participan varios dirigentes que aspiran a competir por la gobernación provincial dentro del peronismo. Entre ellos se encuentran Julio Alak —quien mantuvo encuentros con figuras como el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y el ex titular de ANSES, Diego Bossio— y Otermín. También forman parte de la conducción partidaria la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien integra el consejo como representante de la rama de la Mujer y busca postularse a la gobernación, y Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia, que ocupa el cargo de consejera por la Tercera sección electoral.

Alak busca respaldos de los distintos márgenes del peronismo. Al encuentro con Pichetto se le suman distintas fotos en el último tiempo con dirigentes lejanos a la caracterización del kirchnerismo. El intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, o el de Chivilcoy, Guillermo Britos, son una muestra.

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Otro dirigente del peronismo cercano al universo de Kicillof y que fue ungido por el ministro Larroque para ser candidato a gobernador fue el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El intendente del distrito del conurbano sur no tendrá reelección en su distrito. Por el momento se mantiene dentro de su municipio, pero desde allí se reúne con dirigentes de distintos ámbitos como el exgobernador Felipe Solá, los legisladores del bloque Nuevos Aires, llamados libertarios dialoguistas, o el titular del partido MILES, Luis D’Elia, quien planteó que la voluntad de su espacio es que Ferraresi sea el candidato a gobernador.