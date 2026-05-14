EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 14 de mayo

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¿Cuál será el clima por alcaldías en la CDMX hoy 14 de mayo?

En Álvaro Obregón se espera una temperatura máxima de 21 grados y mínima de 10, con cero por ciento de posibilidad de lluvia y cielo mayormente nublado. El viento sopla del norte con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. El índice UV es bajo.

Azcapotzalco presenta una máxima de 25 grados y mínima de 12, sin probabilidad de lluvia y con cielo nublado durante casi toda la jornada. El viento alcanza rachas similares, mientras que el índice UV permanece en cero.

En Benito Juárez, la máxima llega a 24 grados y la mínima a 12, sin riesgo de precipitación. El ambiente se mantiene cálido y nublado, y el índice UV es bajo.

Para Coyoacán, la temperatura máxima se sitúa en 23 grados, con mínima de 12. No se espera lluvia y el cielo se mantiene nublado, con viento norte y rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

Cuajimalpa de Morelos reporta una máxima de 19 grados y mínima de 7, sin probabilidad de lluvia. El cielo se mantiene nublado y el índice UV es bajo.

En Cuauhtémoc, la máxima es de 25 grados y la mínima de 12, con cielo nublado y sin lluvias previstas. El viento y el índice UV coinciden con el resto de las demarcaciones.

Gustavo A. Madero mantiene una máxima de 25 grados y mínima de 11, cielo nublado y sin probabilidad de lluvia. El viento del norte presenta rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

Para Iztacalco, el pronóstico indica máxima de 25 grados y mínima de 12, con ambiente cálido, cielo nublado y cero por ciento de probabilidad de lluvia.

En Iztapalapa, la temperatura máxima alcanza 25 grados y la mínima 12, sin lluvias y con ambiente cálido. El cielo permanece nublado y el índice UV es bajo.

Magdalena Contreras destaca por registrar la mínima más baja, con 6 grados y máxima de 18. La probabilidad de lluvia es de apenas uno por ciento en la noche, y el índice UV se mantiene en cero.

Miguel Hidalgo reporta una máxima de 24 grados y mínima de 11, sin lluvias ni variaciones significativas en el pronóstico.

Milpa Alta presenta una máxima de 18 grados y mínima de 9, con tres por ciento de probabilidad de lluvia y cielo nublado. El índice UV también es bajo.

Para Tláhuac, la temperatura máxima es de 25 grados y la mínima de 12, con uno por ciento de probabilidad de lluvia y cielo nublado.

En Tlalpan, la máxima es de 16 grados y la mínima 7, con tres por ciento de probabilidad de lluvia. El viento mantiene rachas de hasta 45 kilómetros por hora y el índice UV es bajo.

Venustiano Carranza registra una máxima de 25 grados y mínima de 12, sin lluvias previstas. El cielo permanece nublado y el índice UV se mantiene en valores bajos.

En Xochimilco, la máxima es de 23 grados y la mínima 12, con uno por ciento de probabilidad de lluvia. El ambiente es cálido y el cielo nublado.