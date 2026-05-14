EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 14 de mayo

En pocas líneas:
¿Cuál será el clima por alcaldías en la CDMX hoy 14 de mayo?
En Álvaro Obregón se espera una temperatura máxima de 21 grados y mínima de 10, con cero por ciento de posibilidad de lluvia y cielo mayormente nublado. El viento sopla del norte con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. El índice UV es bajo.
Azcapotzalco presenta una máxima de 25 grados y mínima de 12, sin probabilidad de lluvia y con cielo nublado durante casi toda la jornada. El viento alcanza rachas similares, mientras que el índice UV permanece en cero.
En Benito Juárez, la máxima llega a 24 grados y la mínima a 12, sin riesgo de precipitación. El ambiente se mantiene cálido y nublado, y el índice UV es bajo.
Para Coyoacán, la temperatura máxima se sitúa en 23 grados, con mínima de 12. No se espera lluvia y el cielo se mantiene nublado, con viento norte y rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
Cuajimalpa de Morelos reporta una máxima de 19 grados y mínima de 7, sin probabilidad de lluvia. El cielo se mantiene nublado y el índice UV es bajo.
En Cuauhtémoc, la máxima es de 25 grados y la mínima de 12, con cielo nublado y sin lluvias previstas. El viento y el índice UV coinciden con el resto de las demarcaciones.
Gustavo A. Madero mantiene una máxima de 25 grados y mínima de 11, cielo nublado y sin probabilidad de lluvia. El viento del norte presenta rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
Para Iztacalco, el pronóstico indica máxima de 25 grados y mínima de 12, con ambiente cálido, cielo nublado y cero por ciento de probabilidad de lluvia.
En Iztapalapa, la temperatura máxima alcanza 25 grados y la mínima 12, sin lluvias y con ambiente cálido. El cielo permanece nublado y el índice UV es bajo.
Magdalena Contreras destaca por registrar la mínima más baja, con 6 grados y máxima de 18. La probabilidad de lluvia es de apenas uno por ciento en la noche, y el índice UV se mantiene en cero.
Miguel Hidalgo reporta una máxima de 24 grados y mínima de 11, sin lluvias ni variaciones significativas en el pronóstico.
Milpa Alta presenta una máxima de 18 grados y mínima de 9, con tres por ciento de probabilidad de lluvia y cielo nublado. El índice UV también es bajo.
Para Tláhuac, la temperatura máxima es de 25 grados y la mínima de 12, con uno por ciento de probabilidad de lluvia y cielo nublado.
En Tlalpan, la máxima es de 16 grados y la mínima 7, con tres por ciento de probabilidad de lluvia. El viento mantiene rachas de hasta 45 kilómetros por hora y el índice UV es bajo.
Venustiano Carranza registra una máxima de 25 grados y mínima de 12, sin lluvias previstas. El cielo permanece nublado y el índice UV se mantiene en valores bajos.
En Xochimilco, la máxima es de 23 grados y la mínima 12, con uno por ciento de probabilidad de lluvia. El ambiente es cálido y el cielo nublado.
La previsión de calidad del aire es regular en varias demarcaciones según el reporte de PM2.5, con recomendaciones de limitar la actividad al aire libre para personas sensibles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias intensas en el norte de Chiapas y en el oeste y sur de Tabasco durante la tarde y noche de este 13 de mayo, debido a la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el mar Caribe.