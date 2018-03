La protagonista de Simona contó cómo esta noticia -que se dio a conocer en diciembre del año pasado- repercutió en la tira de Pol-ka que protagoniza junto a Darthés. "(Con el resto del elenco) hablamos del tema, claro. Cada uno tiene sus opiniones, lo debatimos y lo hablamos. Yo lo hablo con mi familia, me informo, pero mi opinión me la guardo para mí, porque es lo mejor y no voy a opinar por respeto a la familia de Juan y a la familia de Calu", aseguró la actriz.