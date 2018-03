Sucede que Rosenfeld es la abogada de Darthes. Y como tal, apuntó contra Calu (de quien dijo que "le comía el cuello" a su ex compañero en la novela de Telefe). En concreto, habló del tiempo que la actriz demoró en hacer su acusación, que radicó en los medios y no en la Justicia. "Ella tenía cuatro años para poder hacer la denuncia. No me vas a decir que ella despierta a la vida ahora…", deslizó la letrada.