El Salvador suma 14 casos importados de sarampión sin transmisión local

El Salvador suma 14 casos importados de sarampión según el Ministerio de Salud, sin transmisión local hasta la fecha. (Cortesía: Freepik)

Un caso de sarampión más se suma a las estadísticas nacionales de El Salvador, llegando a 14 casos importados según el Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias han confirmado que todos los contagios registrados hasta la fecha corresponden a personas que adquirieron el virus fuera del país.

Los primeros cinco casos se detectaron entre el 15 y el 21 de marzo, y seis más fueron confirmados en la semana siguiente. El nueve de abril, el titular de Salud, Francisco Alabi, informó que en ese momento ocho pacientes ya se habían recuperado, mientras que tres, entre ellos un bebé de seis meses, permanecían bajo observación médica. La mayoría de los casos provenían de Guatemala y uno de México. “Todos estos casos confirmados de sarampión no son de transmisión local, o sea, son importados; esto quiere decir que ellos se contagiaron en otro sitio, no dentro del territorio”, explicó Alabi.

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Durante la semana comprendida entre el 12 y el 18 de abril, se reportaron dos nuevos contagios, y entre el 3 y el 9 de mayo se sumó un caso adicional, elevando la cifra total a 14. Todas las personas afectadas fueron identificadas a través de la vigilancia epidemiológica en puntos fronterizos y centros de salud.

La situación ha llevado a las autoridades a insistir en la importancia de la inmunización y la detección oportuna para evitar brotes dentro del territorio nacional. Hasta el momento, no se han reportado casos de transmisión local.

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Esquema de vacunación en El Salvador

El Salvador mantiene una campaña activa de vacunación contra el sarampión, dirigida a proteger a los niños de seis a once meses de edad. Hasta el 20 de abril, más de 26,000 menores habían recibido la vacuna, dentro del objetivo de alcanzar a 30,000 niños.

El Gobierno intensifica la campaña de vacunación contra el sarampión enfocada en niños de seis a once meses. (EFE/ Javier Aparicio)

El esquema contempla la aplicación de una “dosis cero”, que es una dosis adicional antes de cumplir con el esquema regular. Las autoridades han reforzado la vacunación en unidades de salud municipales y mediante brigadas que recorren comunidades rurales. El ministro Alabí advirtió que “el sarampión tiene una característica particular: afecta severamente a los niños porque no tienen defensas. Es una enfermedad de fácil transmisión”.

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El país reporta altos niveles de cobertura vacunal: en 2025, la primera dosis de la vacuna SPR alcanzó el 98.4 % y la segunda dosis el 96.6 %. Las autoridades garantizan la disponibilidad de suficientes dosis para cubrir la demanda nacional.

Propagación del sarampión

El sarampión se transmite con gran facilidad entre personas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el virus vive en las mucosidades de la nariz y la garganta de quienes están infectados y puede propagarse mediante la tos y los estornudos.

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El virus permanece activo hasta dos horas en el aire o sobre superficies contaminadas. Si alguien respira ese aire o toca una superficie infectada y luego se toca los ojos, la nariz o la boca, puede contagiarse. Solo los seres humanos pueden propagar el sarampión, no los animales.

El sarampión se transmite fácilmente, afecta gravemente a los niños y la vacunación es clave para prevenir brotes en El Salvador. (Foto: cortesía)

Una persona infectada puede transmitir el sarampión desde cuatro días antes de la aparición del sarpullido hasta cuatro días después. Se estima que el 90 % de quienes no están inmunizados y están cerca de una persona enferma podrían contagiarse. Por esta razón, la vacunación es la principal herramienta para evitar la propagación y proteger a la población vulnerable.

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