Crimen de Diego Fernández Lima: la Justicia prohibió modificar el jardín de la casa de Cristian Graf por 60 días

Los restos de Diego Fernández Lima fueron hallados en la casona de Coghlan donde vive Cristian Graf

La casa de Avenida Congreso 3742, en Coghlan, quedó bajo una nueva restricción judicial. El patio trasero donde fueron encontrados los restos de Diego Fernández Lima no podrá ser modificado durante los próximos 60 días: la Justicia ordenó preservar tanto la superficie como el subsuelo mientras Gendarmería procesa las imágenes tomadas con georradar la semana pasada.

La medida fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, a cargo de Alberto Litvack, a pedido del fiscal Martín López Perrando. La resolución apunta a evitar cualquier alteración en el sector de la vivienda de Cristian Graf donde podrían realizarse nuevas medidas de prueba si el informe técnico detecta elementos de interés para la investigación.

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Según la resolución, a la que accedió Infobae, el fiscal había pedido una medida de no innovar sobre el terreno del inmueble, en los términos del artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación. En concreto, sostuvo que los datos obtenidos con el georradar debían ser “procesados y analizados a posteriori en laboratorio” para poder brindar una conclusión categórica en el informe pericial.

El procedimiento con el georradar se realizó el 4 de mayo pasado, durante un registro domiciliario en la vivienda de Graf. De acuerdo con el fallo, en esa diligencia intervinieron la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, personal de la fiscalía, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional.

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El patio trasero donde fueron encontrados los restos de Diego Fernández Lima no podrá ser modificado durante los próximos 60 días

Durante ese operativo, los peritos trabajaron sobre el patio trasero de la casa, donde hay una piscina y un pequeño quincho con parrilla. Allí, Gendarmería practicó una inspección geofísica mediante un georradar marca GSSI, modelo SIR-3000, montado con una antena de 400 Ghz.

Al finalizar la tarea, Gendarmería no indicó que debiera secuestrarse ningún elemento en ese momento, ya que el análisis de la información obtenida continuaría en sus laboratorios. Esa circunstancia fue mencionada por el juzgado para justificar la necesidad de preservar el lugar hasta que se conozca el resultado final de la pericia.

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“Hasta tanto contemos con el mismo y se determine fehacientemente si hay elementos de interés para la presente investigación en los términos ordenados, excepcionalmente haré lugar a la medida cautelar que solicita la fiscalía”, sostuvo Litvack en la resolución.

La medida se suma a los últimos movimientos del expediente por el crimen de Diego Fernández Lima. Como contó este medio, el fiscal López Perrando citó a declarar esta semana a dos amigos de la época de los scouts de Graf, considerados testigos clave para reconstruir los vínculos y movimientos del imputado en aquellos años.

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El momento en que allanaron la casa de Cristian Graf y buscaron restos con un georradar

El crimen de Diego Fernández

El joven fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Ese día, regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para el colectivo. Alrededor de las 20.30, como el adolescente no volvía, sus papás se dirigieron a la entonces Comisaría 39° de la Policía Federal para denunciar su desaparición. El caso fue inicialmente caratulado como una presunta “fuga de hogar”.

La familia inició la búsqueda pegando panfletos en el barrio y buscando visibilizar la desaparición en los medios de comunicación. En 1986, el padre de Diego llegó a dar una entrevista sobre el caso, pero falleció sin conocer el destino de su hijo.

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El giro en la causa llegó el 20 de mayo de 2025, cuando un grupo de obreros, mientras levantaban una pared medianera en la casa de avenida Congreso 3748 —que había sido propiedad de la artista Marina Olmi y alquilada luego por el músico Gustavo Cerati—, econtraron restos óseos.

Paso a paso del caso que se destapó el 20 de mayo de 2025

El hallazgo se produjo tras un desmoronamiento de tierra desde el jardín del chalet lindero, en Congreso 3742, donde vivía desde los años ’70 el ex compañero de escuela de la víctima, Cristian Graf, junto a su familia. Los obreros avisaron a una de las dueñas de la vivienda, hermana del acusado, y un vecino alertó a la Policía.

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La investigación quedó a cargo de la fiscalía de López Perrando, que convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Tras analizar 151 fragmentos óseos, los especialistas determinaron que Diego fue asesinado de una puñalada en el tórax, que dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Además, intentaron desmembrar el cuerpo, aunque no lo lograron, y finalmente lo enterraron a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la casa.

Junto a los restos se hallaron varios objetos: una moneda japonesa, un reloj Casio con calculadora (fabricado en Japón en 1982), un llavero flotante naranja con una llave, una ficha de casino, la hebilla de un cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata tejida de uniforme escolar. Estos elementos sirvieron para confirmar la identidad de la víctima.

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