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Real Madrid vs Real Oviedo, EN VIVO: dónde ver en México y a qué hora es el partido de la Jornada 36 de LaLiga

El encuentro se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu

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El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (Europa Press)
(Europa Press)

El Real Madrid y el Real Oviedo se enfrentan en la Jornada 36 de LaLiga de España 2025-26, en un duelo que se disputará en el tramo final de la temporada.

El encuentro se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, con ambos equipos llegando a la recta final del torneo en situaciones distintas, mientras los merengues ya aseguraron su posición en la tabla y el conjunto asturiano se encuentra descendido.

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Dónde ver el Real Madrid vs Real Oviedo en vivo

El delantero del Oviedo Federico Viñas (d) celebra tras marcar el 1-0 durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre Real Oviedo y Sevilla FC, este domingo en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Eloy Alonso
El delantero del Oviedo Federico Viñas (d) celebra tras marcar el 1-0 durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre Real Oviedo y Sevilla FC, este domingo en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Eloy Alonso

El partido se disputará el jueves 14 de mayo de 2026 a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Santiago Bernabéu.

La transmisión estará disponible a través de SKY Sports, tanto en televisión de paga como en su plataforma digital.

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