"Si me amás tratá de entenderlo. No ves que estoy presionado, no puedo fallar. A veces pienso que Sandro quiere quitarle el lugar a Roberto, todo lo que es suyo, que lo quiere matar. Vos sos la única que conoce a Roberto y me puede ayudar. No me dejes solo, por favor", le suplicó el cantante. Sin embargo, se nota, Sandro cada vez tiene más poder frente a Roberto y, con la fama que crece día a día, no puede hacer nada para evitarlo. Su corazón cada vez está más lejos de su hogar.