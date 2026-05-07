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El dron ruso Orion-E visto en ejercicios militares de Argelia en el norte de África

El 8 de abril, se desarrolló el ejercicio táctico con fuego real denominado “Huracán 2026” en In Guezzam, según ‘Mena Defense’

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Bandera de Argelia (Europa Press)
Bandera de Argelia (Europa Press)

El Ejército Nacional Popular Argelino ha mostrado en acción un dron Kronstadt Orion ruso, marcando un hito en la modernización de sus capacidades militares. La confirmación llega tras años de rumores y especulaciones, y se produce en medio de un contexto regional marcado por la inseguridad y el exponencial desarrollo de los conflictos en el Sahel.

El 8 de abril, se desarrolló el ejercicio táctico con fuego real denominado “Huracán 2026” en In Guezzam, en el extremo sur del país. El Ministerio de Defensa Nacional publicó un informe oficial junto con imágenes del ejercicio, entre las cuales destaca la secuencia en la que un dron Kronstadt Orion surca el cielo, plenamente operativo, según informó el medio especializado Mena Defense.

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La publicación de estas imágenes representa un giro en la política comunicacional del Ministerio, que hasta ahora había evitado toda confirmación pública sobre la incorporación del Orion a sus filas. Según este medio, se trata de la primera prueba visual e institucional de que posee efectivamente este sistema de combate, un mensaje que trasciende las fronteras nacionales y se dirige tanto a sus aliados como a potenciales adversarios. El Orion, fabricado por el Grupo Kronstadt de Dubna, Rusia, debutó en combate en Siria en 2019 y fue utilizado en Ucrania a partir de 2022.

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

El despliegue del Orion en Argelia

Su despliegue en In Guezzam, una localidad fronteriza con Níger y Malí, es especialmente significativo por la vulnerabilidad de esa región a la penetración de grupos armados y redes criminales transnacionales. La presencia de un dron de estas características permite a Argelia proyectar vigilancia, disuasión y, llegado el caso, respuesta inmediata ante amenazas en un área de difícil acceso para los medios convencionales.

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La publicación de este material visual no solo rompe el secretismo habitual, sino que también busca enviar un mensaje de firmeza y modernización ante la comunidad internacional. Sin embargo, el Ministerio de Defensa Nacional no ha revelado cuántos dispositivos ha adquirido ni detalles sobre su despliegue operativo, manteniendo así un margen de ambigüedad estratégica.

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Características técnicas y potencial de combate

La aparición del Kronstadt Orion en el ejercicio “Huracán 2026” no es un simple detalle técnico. Se trata de un dron de clase MALE (Altitud media, larga duración), con una autonomía de 24 horas y la capacidad de transportar hasta 250 kilogramos de carga útil, incluidas municiones guiadas de precisión, según explica Mena Defense.

El Kronstadt Orion es un dron de última generación, diseñado para operar a altitudes medias y durante largos periodos. Su estructura de fibra de carbono, sistema antihielo integrado y propulsión mediante hélice trasera le otorgan robustez y versatilidad en entornos extremos. Con una velocidad máxima de 200 km/h y un techo de vuelo de hasta 7.500 metros, el Orion puede sostener operaciones de reconocimiento, vigilancia y ataque durante un día completo, con un alcance controlado de 250 kilómetros y la posibilidad de operar por enlace satelital a distancias aún mayores.

Entre sus equipamientos sobresale la bola giroestabilizada MOES, dotada de cámaras electroópticas e infrarrojas, un telémetro láser y un radar montado en el fuselaje. Cuatro puntos de anclaje bajo las alas permiten equipar diferentes cargas, desde bombas guiadas KAB-50 hasta misiles Kornet modificados. Aunque la versión de exportación, Orion-E, está oficialmente limitada a tareas de reconocimiento, el material divulgado por el Ministerio sugiere que Argelia cuenta con variantes plenamente armadas.

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