Matías Morla destacó la actitud de las hermanas de Maradona: “Eran las únicas que le devolvían plata a Diego”

Kity, Ana y Lili junto a Matías Morla

Hacia el final de su paso por el estudio de TV Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial en las noches de América, Matías Morla pasó revista por algunos nombres propios de familiares y allegados de Diego Armando Maradona. Quien fuera su último representante legal, cuestionado por la opinión pública y parte del entorno del astro, sabe que el bando enemigo viene bien nutrido. Sin embargo, cuenta con unas aliadas incondicionales en las hermanas de Pelusa, quienes le tienen una confianza absoluta, basada en el legado del Diez.

Históricamente enfrentadas a su ex cuñada Claudia Villafañe, y cada vez más lejos de sus sobrinas Dalma y Gianinna, Ana María, Elsa (Lili) y Rita (Kity) cerraron filas detrás de la figura de Morla, quien las representa como querellantes en la causa que investiga la muerte de su hermano. Está claro que para ellas, no es el demonio que muchos quieren pintar y lo manifiestan cada vez que tienen la oportunidad.

Ya lo habían dejado en claro el día de la marcha del #10M, en el que se realizó una convocatoria al obelisco para pedir justicia por Diego, apuntando contra Morla y el cirujano Leopoldo Luque, y respaldada por Dalma, Gianinna y Claudia. “Yo confío en la justicia para que lleguemos a la verdad, y por eso estoy representada por el doctor Matías Morla, que era el amigo de mi hermano”, sentenció en aquella oportunidad Kity, quien hizo hincapié en la amistad que unía a Diego con su último representante legal. “Siempre nos dijo ‘confíen en Matías’ y nosotros seguimos confiando en Matías como él quería”.

Ana Maradona le envió un mensaje a Matías Morla en TV Nostra

Cuando Rial anunció que había un mensaje de Ana, Morla cambió el semblante por uno más relajado: “Son buena gente, maravillosa. Las hermanas estuvieron con Diego todas las internaciones y eran las únicas que devolvían la plata. Diego me decía: ‘Matito, dale 40′ y ellas me decían ‘con 10 me conformo”, amplió el abogado y conectó esta historia con el único día que trató a Don Diego, el padre del astro. “Diego me dijo que le compre lo que quiera, una casa, un auto, lo que sea. Él se rio y me dijo ‘Yo lo quiero a Diego”.

A continuación, en el programa de América mostraron el video que había grabado una de las hermanas de Pelusa: “Hola Mati, cómo estás? Quería agradecerte todo lo que hacés por mis hermanas y por mí. También, decirte que creo ciegamente en vos, como mi hermano creía, y por qué no hacerlo nosotras. Un beso grande”, dijo Ana y cerró su mensaje con un beso a cámara, provocando la única sonrisa del abogado en todo el programa. “Las hermanas le daban doble porción de pizza y le hacían masajes en los pies. No fueron una pareja de momento ni estuvieron por la fama o por la plata. Lo aman”, finalizó.

Como muestra de una alianza de momento indestructible, vale lo que ocurrió este martes en Los ángeles de la mañana. Luego de las repercusiones de la entrevista del lunes de Morla en TV Nostra, estuvo en el piso de El Trece el Chino Maradona, el hijo de Kity. Al regresar de un corte comercial, el conductor del ciclo, Ángel de Brito, advirtió que su invitado estaba terminando una llamada que había recibido segundos antes. “¿Estás hablando por teléfono, Chino?”, preguntó a Maradona. “Con mi vieja”, respondió y replicó las palabras que le dijo Kity del otro lado de la línea. “No hables mal de Matías”.

