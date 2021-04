La advertencia de Diego Maradona a sus hermanas sobre Matías Morla antes de morir (Video: "Nosotros a la mañana", El Trece)

“Yo sabía que después de la muerte de mi tío iban a aparecer todos estos temas. Me duele, me molesta, que se pelen por una marca. Estaría bueno que se pongan de acuerdo y puedan hacer lo que él quería...”, dijo el Chino Maradona, sobrino de Diego e hijo de Rita Maradona -popularmente conocida como Kity-.

Invitado al piso de Nosotros a la mañana, Walter Machuca -tal es su verdadero nombre- se refirió a la muerte de Diego Maradona, de quien estaba distanciado desde 2014 por una interna familiar que se desató cuando el ex futbolista comenzó su relación con Rocío Oliva. Hasta ese entonces, estuvo al lado del ídolo y trabajó para él. Es por eso que no llegó a formar un vínculo con Matías Morla, quien fuera el último abogado y apoderado del astro.

“¿Morla es el peor de todos?”, le preguntaron este martes en el ciclo que conducen El Pollo Álvarez y Sandra Borghi por El Trece. “No, para mí no es el malo de la película”, respondió el Chino y agregó que no podría asegurar si el abogado había mentido en las fuertes afirmaciones que hizo durante una entrevista con Jorge Rial en la que, además, acusó duramente a Claudia Villafañe, a Dalma y a Gianinna. “No comparto lo que dijo. No estoy de acuerdo en muchas cosas que se dicen sobre ellas. Pero es su opinión y es respetable”, destacó en defensa de sus primas y la empresaria, a quien aún llama “tía”.

Diego Maradona junto a sus hermanos: Ana María, Elsa (Lili), Rita (Kity), María Rosa, Claudia, y Raúl (Lalo). En la imagen falta Hugo (Turco), que vive en Italia

“Dijo cosas fuertes, pero no me sorprendió nada de todo lo que escuché”, aclaró.

Al regresar de un corte comercial, el conductor del ciclo descubrió que su invitado estaba terminando una llamada que había recibido segundos antes. “¿Estás hablando por teléfono, Chino?”, preguntó a Maradona. “Con mi vieja”, respondió y replicó las palabras que le dijo Kity del otro lado de la línea. “No hables mal de Matías”.

“Le dije que no iba a hablar mal de Matías...”, aclaró el invitado y reveló la advertencia que Maradona le hizo a sus hermanas -Ana María, Elsa (Lili), Rita (Kity), María Rosa (Mary), Claudia (Cali)- antes de morir sobre quien fuera su abogado y apoderado: “Mi tío le dijo a mi vieja que si a él le pasaba algo que confíen en Matías. Que Matías era como él”.

“Entonces, mi vieja... nada.. ‘no hables mal de Matías’. No voy a hablar mal de Matías”, continuó sobre el diálogo que mantuvo con su madre mientras daba la entrevista en televisión.

Ana, Lili y Kity, hermanas mayores de Maradona, junto a Matías Morla

En la entrevista que Matías Morla le dio a Jorge Rial, aseguró cuál fue el pedido que Maradona le hizo sobre la situación económica de sus hermanas, a quienes no quería que les faltase nada cuando él no estuviera más. “Diego dijo: ‘La marca, cuidame a mis hermanas, la imagen, cuidame los herederos’. Está todo firmado, sellado, ante escribano público. Ahora, la pregunta es: ¿Vamos a hacer lo que queremos o vamos a hacer lo que Diego quería? Si querés hacer lo que Diego quería, Diego inscribió una sociedad, se registró legalmente a nombre mío, no pude poner un testaferro para esconder como estamos acostumbrados en Argentina. Está a nombre mío, no tengo nada que esconder, está declarada ante las autoridades. Y las hermanas van a vivir mientras yo viva de eso”.

Entonces, el periodista le preguntó por qué se no se desprende de todo, y el abogado fue claro al firmar que no dejaría sin protección a las hermanas del ídolo. “Maradona cuando se murió dijo que los ladrones eran ellos, no yo. Maradona no fue al casamiento de ellos, Maradona les revocó el testamento a ellos, Maradona sabía que lo habían robado ellos, no yo. Y las hermanas tampoco. Éramos sus soles, no éramos sus ladrones”, sostuvo Matías Morla.

