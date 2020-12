Una hermana de Diego Maradona criticó a Dalma y Gianinna: “¿Cuándo vinieron a verlo? Nunca, jamás”

Kitty, Ana y Lili Maradona, en los estudios de América, cuando dieron una entrevista con Jorge Rial, acompañadas por Matías Morla

La muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre generó una conmoción a nivel mundial. Tras su partida se recrudecieron las internas familiares que ya venían desde hace años, como la mala relación entre las hermanas del Diez con Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna.

Este miércoles 2 de diciembre, Ana Maradona realizó duras declaraciones contra sus sobrinas en el programa Los Ángeles de la Mañana: “(Diego) estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar”.

En diálogo telefónico con el conductor Ángel de Brito, aseguró que jamás entendió por qué nunca tuvieron un buen vínculo con Villafañe y sus hijas: “Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras, no sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada sino fuera por su padre, si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”.

El testimonio de Ana Maradona contra Dalma y Gianinna (Video: LAM, El Trece)

Ana siempre mantuvo un perfil bajo en los medios, pero hoy salió a hablar en el ciclo de El Trece cuando escuchó que la panelista Yanina Latorre aseguró que las hermanas de Diego siempre vivieron con su dinero e incluso señaló que “habrían cobrado 100 mil pesos por cuidarlo un fin de semana”.

María Rosa, hermana de Diego, en el velatorio (Infobae)

“Quiero aclarar que esa señora (Latorre) que está hablando no sabe nada. Ella está mandada por las hijas de mi hermano. Que se calle, que me deje hablar, irrespetuosa como sigue siendo. ¿Qué yo cobraba por estar con mi hermano? ¿de dónde sacó eso? Que lo compruebe”, dijo furiosa.

Kitty, en el velatorio de Maradona (Infobae)

“Yo jamás recibí dinero, sino tendríamos que tener aunque sea un aire (acondicionado), no deber expensas, como tenemos deudas. Mis hijos y los hijos de mis hermanas no viven de Diego. Él era generoso, nos regalaba algo, nosotros no vivimos de él nunca, jamás”, explicó Ana. “Que se quede callada y que no nos entierre a nosotros. Encima del dolor que tenemos, porque nosotros sí que tenemos dolor, no ellos por el testamento. El dinero nunca nos interesó”, agregó.

Además, aseguró que nunca salieron a hablar en los programas de televisión y aclaró que cuando ella y sus hermanas fueron al programa Intrusos para una entrevista con Jorge Rial fue por pedido del director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata: “Él nos mando para defenderlo a él, que tenía familia”.

Elsa, hermana de Diego Maradona (Infobae)

Respecto a la última etapa del Diez, Ana manifestó: “Nosotros solos lo veíamos, pregúntale a las hijas a ver cuándo lo vieron… nunca nos encontramos con ellas. Jana sí estaba y Verónica (Ojeda) iba con su hijo”. Luego, aclaró que en marzo pasado tuvo un encuentro con Diego, pero después solo hablaban por teléfono debido a la pandemia y a que es una persona de riesgo. Antes de su muerte, las hermanas lo vieron cuando estuvo internado en la Clínica Olivos.

“Cuando estuvo internado estuvimos todas ahí. La ultima de mis hermanas que lo vio fue Kitty. Nosotros lo vimos en el sanatorio, después de la operación. Hablamos del amor que le teníamos, el cariño, el respeto que le teníamos. Nosotros sí le teníamos respeto”, finalizó Ana y pidió que por favor las dejaran tranquilas ya que no molestaban a nadie.

