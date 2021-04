Matías Morla hizo explosivas declaraciones en diálogo con Jorge Rial: “Soy el malo para un sector de los herederos de Diego, pero para la Justicia no”

Matías Morla junto a Diego Maradona

Desde el 25 de noviembre del 2020, día en el que falleció Diego Armando Maradona, su nombre estuvo en el foco de la tormenta. Sin embargo, Matías Morla, el ex apoderado del astro, optó por el silencio. Y, más allá de un par de tuits, decidió mantenerse alejado de la prensa y dejar que su representante legal, Mauricio D’Alessandro, hablara por él en los medios. Pero este lunes, como primer invitado de Jorge Rial en TV Nostra, el ciclo con el que el periodista desembarcó en el prime time de América, el letrado aceptó dar una extensa entrevista y respondió a todo.

“¿Sos el más odiado, sos el culpable de la muerte de Maradona?”, fue lo primero que quiso saber el conductor. “Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo”, respondió sin dudar Morla. Y agregó: “Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia, no, para gran parte de la gente, no. Todo esto que pasé, fue muy triste desde el punto de vista amigo y del cariño. No te olvides que a mí, cuando se muere Diego, se me muere mi mitad”.

El abogado aseguró que, con los meses transcurridos tras la partida del astro, “las voces que decían que tenía que ver con un homicidio están quedando desacreditadas”. Y se refirió específicamente a la manifestación realizada el pasado 10 de marzo bajo la consigna “No se murió, lo mataron”, de la que participaron Dalma y Gianinna junto a su madre, Claudia Villafañe, Dieguito Fernando junto a su mamá, Verónica Ojeda y su pareja, Mario Baudry, y Jana, además de amigos y seguidores del jugador.

“Una marcha en la plaza en la que se usó el dolor de la gente, innecesariamente, que también se dio cuenta. Cuando me hablan de cadena social, porque yo creo que en vez de condena social hablan de cadena social, es porque indudablemente Maradona agitaba gente. Yo estuve con Diego en estadios de 50 mil personas. ¿Y juntás, según la tapa de Clarín, 300 personas, según el reporte policial, 2000?”, señaló Morla.

Y luego hizo referencia a los cuestionamientos que recibe a través de las redes sociales. “El Twitter no es la realidad de lo que pasa porque si fuera por el Twitter yo estaría detenido ahora, Sadvica no sería la dueña de la marca Maradona y las hermanas estarían decapitadas en la Plaza de Mayo”, dijo. Y agregó: ”Indudablemente, acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con Diego, con los problemas que tenía con las hijas, con la salud, con las motivaciones, con abogados que nunca aparecieron en la televisión y ahora creen que son Johnny Depp”.









Noticia en desarrollo....

