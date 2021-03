Dalma Maradona detalló por qué se fue de la marcha #10M: “No llevamos barrabravas para que nos protejan, ni fuimos a cholulear”

Dalma Maradona en su programa (Audio: Un día perfecto, Radio Metro)

Fue en Un día perfecto, el programa de Cayetano, Cayetina y Gabriel Schultz que tiene a Dalma Maradona como columnista, por Radio Metro. “Ayer fue la marcha y pasaron cosas”, deslizó uno de los compañeros de la actriz para darle el pie. “Quiero aclarar un par de cosas”, apuntó como preámbulo a la explicación de las razones para su fugaz participación de la manifestación para pedir justicia por Diego Maradona, junto a su hermana Gianinna y su mamá, Claudia Villafañe.

“A raíz de que un programa publicó mi celular, todo el mundo lo tiene y me hizo la consulta de qué había pasado ayer. Me parece que si tengo que hablar en un lugar, tiene que ser acá, que estoy con mis compañeros y estoy tranquila. Y puedo explicar y aclarar”, aseguró para entra en calor. “Primero que la marcha no la organizamos nosotras, ni mi hermana, ni mi mamá, ni yo. Fueron diferentes organizaciones de fanáticos. Una es el Pueblo Maradoniano, otra es la Iglesia Maradoniana… Nos invitaron a ir. Y nos pareció que podíamos llegar a sumar, para que vaya gente pacífica, con barbijo… Como dijimos siempre”, relató la hija del máximo jugador del futbol argentino.

Claudia, Dalma y Gianinna (Foto: Franco Fafasuli)

Entonces paso a paso contó su experiencia en la concentración de la 9 de Julio. “Dejamos el auto en el estacionamiento de un hotel. Hasta que llegamos al Obelisco, todo bien. Caminamos con la prensa que iba a los costados. Pero nada del otro mundo… Cuando llegamos al Obelisco había mucha prensa que se tiraban encima de ellos, de nosotros, de la gente alrededor. No se podía seguir de esa manera. Por eso decidimos estar un ratito e irnos”, contó Dalma.

“Quisimos que la marcha siguiera lo más pacífica posible. Y nada más. Leí en un portal que nos habíamos ido porque habían insultado a mi mamá y ¡nada que ver! Todo lo que decían de mi mama era hermoso. Y ni nos agredieron, ni nada”, apuntó. Y resumió: “Fue una situación incómoda que se generó por la prensa. No nos refugiamos en ningún hotel: fuimos a buscar los autos ahí”.

Verónica Ojeda y su hijo, Dieguito Fernando Maradona, custodiados en la marcha (Foto: Thomas Khazki)

Pero, además, Dalma se refirió a los posteos que escribió ayer por la tarde, dónde culpaba a la prensa de los desmanes. “No es que le echo la culpa a la prensa, pero no abordan a todo el mundo como nos abordaron a nosotras. Fui a un montón de marchas por el Aborto Legal Seguro y Gratuito y nunca me abordaron de esa manera. Estaba pautado para que así fuera… Si no, no se entiende”, cuestionó la actriz.

¿Su decisión de no dar notas desde la marcha? “Con mi hermana y con mi mamá habíamos dicho que no era un lugar para dar notas. Que lo cubran como lo cubren las otras marchas. No se le tira encima a los familiares en una marcha por justicia. Vi como una señora se cayó y la levantó mi marido. No quiero que esto suceda”, reflexionó.

Dalma y Gianinna Maradona con Claudia Villafañe (Foto: Gustavo Gavotti)

Contó, además: “Hubiéramos querido colgar un banner en el Obelisco, pero no se pudo. Claramente fuimos hasta ahí para agradecer a la gente. No pudimos estar como nos hubiera gustado. Tal vez había gente que no quería que estuviéramos en la marcha… Nosotras no fuimos a cholulear, a dar un móvil. No le echo la culpa a la prensa, pero cuando dejas de respetar al otro… No llevamos barras bravas para que nos protejan, ni pedimos vallas”.

Y para terminar, después de que sus compañeros de programa la ayudaran a reflexionar en torno a la magnitud del apellido Maradona, que no es comparable con otras marchas, la hija del Diez agregó: “No hay día que no me despierte y no escuche un audio… Tremendo. Deberían estar en la Justicia. No sé quien los filtra. Puede ser la fiscalía o los abogados de las partes. Yo no quiero que se filtren. Que un médico diga se va a cagar muriendo. No tengo que escuchar eso. No miro tele hace un tiempo para resguardarme a mi y a mi hija, que repite todo. Y por la memoria de mi papá. Si bien sé que va a llevar tiempo, sé que va a haber justicia”

