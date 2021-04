Rocío Oliva le respondió a Matías Morla: “Nadie muere por amor ni es dueño de nadie”

Rocío Oliva le respondió a Matías Morla (Video: "Minuto a Minuto", C5N)

Este lunes, Matías Morla fue el primer invitado de Jorge Rial en TV Nostra (América), el nuevo ciclo del periodista, lo que marcó la primera aparición pública del letrado tras la muerte de Diego Armando Maradona. Entre las distintas sentencias fuertes que dejó la nota, una estuvo vinculada a Rocío Oliva, la última mujer del Diez. “Maradona hizo lo que quiso. Si vos me preguntás a mí qué lo mató a Maradona: Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica que está en estudio. Pero el tipo estaba enamorado totalmente”, dijo Morla. Y agregó que “la situación de estar enamorado de una mujer que no tenía la devolución” fue lo que terminó con Maradona.

Esta tarde, Rocío dio su punto de vista tras estos dichos. “Creo que Morla dijo su verdad, lo que él tenía para decir. Acá todos tienen su verdad y eso hay que respetarlo, pero hubo algo que puntualmente me molestó muchísimo. Y me molestó porque leí portales, diarios, uno se informa y la parte de ‘Rocío Oliva lo mató a Maradona además de la cuarentena y no sé qué más’. El título hoy es ‘Rocío Oliva mató a Maradona’ y eso es una locura ”, le dijo Oliva a Luciana Rubinska en el programa Minuto a Minuto (C5N).

“La mujer que está del otro lado, si se separa del marido no se muere de amor. En la autopsia no dice ‘Diego Maradona murió de amor’. Seamos concretos y no responsabilicemos a nadie porque es un mote muy jodido acá y en el resto del mundo. Diego es mundial”, puntualizó Oliva. Y tratando de entender el punto de Morla, dijo: “Yo creo que él quiso decir que Diego se puso muy triste, en la separación que no la pudo superar. Pero lo que dice el título es otra cosa”.

A su vez, Rocío anunció que ya está iniciando acciones legales al respecto. “Yo ya hablé con mis abogados, José Vera y Ana Rosenfeld, para parar esta situación. A veces uno deja pasar cosas, pero esto no lo puedo dejar pasar. Voy a ir con los tapones de punta a intimar, a decir ‘esto está mal, esto no va’”, dijo.

"No me voy a cansar de repetir lo mismo: primero, nadie muere por amor y nadie es dueño de nadie", dijo Rocío Oliva

“Después, que Morla diga lo que quiera. Mañana va a dar una nota Ojeda; pasado, las hermanas. Todos pueden decir lo que quieran y dar su versión. Yo creo que muchas cosas que dijo Morla eran cosas que tenía guardadas, y bueno, fue su momento para decir: ‘Esto pasaba por esto, las hijas eran esto, las hermanas eran esto, las ex eran esto...’. Y hay que escuchar. Hay que escuchar y respetar”, señaló respecto a la multiplicidad de voces tras la muerte del ídolo.

Rubinska le preguntó a Oliva si se había sorprendido por los dichos de Morla, a lo que respondió que “a mi no me sorprende nada de lo que dijo porque yo conozco todo esto. Quizá al televidente sí lo sorprendan muchas cosas, pero a mí no. Muchas veces escuchaba que, después de una noche, al otro día eran noticias. El tema es que era un poco para la prensa, para el circo. Pero para el adentro, había formas de hacerse responsable. Si yo veo una situación que está mal, llamo a un médico o llamo a una ambulancia, a los bomberos, a quien tenga que llamar. Y no hacer todo de una forma pública”.

Por último, y contradiciendo los dichos de Morla, Rocío cerró: “No me voy a cansar de repetir lo mismo: primero, nadie muere por amor y nadie es dueño de nadie. Yo a los 20 años me puse de novia. A los 22 me junté, estuve hasta los 27, 28 años. En un momento se terminó el amor, como le pasa a tantas personas. Todo el mundo se separa lamentablemente, hoy quizás mucho más que antes. El cariño quedó, fueron muchos años. pero yo decidí separarme u hace dos años que no tenía nada que ver. Pero también te digo: cuando lo vi mal, me puse a disposición de todos. Porque si lo veo mal, quien no va a querer hacerle un bien a un ex”.

