Matías Morla y la muerte de Maradona: “Diego volvió al país a despedirse, el golpe final fueron los últimos meses”

Matías Morla habló de todo en TV Nostra: los últimos días de Diego y la tristeza que lo llevó a la muerte

Desde aquel fatídico 25 de noviembre en el que falleció Diego Maradona, su voz fue de una de las más buscadas. Hasta ayer, en la entrevista con Jorge Rial para el primer programa de TV Nostra, solo se había manifestado en sus redes sociales. Esta noche, lo hizo en un estudio de televisión, en el mismo ciclo de América, para responder las preguntas del conductor y de sus panelistas, Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos.

Morla llegó al estudio de América acompañado por su abogado Mauricio D’Alessandro. Antes de prestarse al interrogatorio del panel, le contó a Rial por qué decidió aceptar la entrevista de la que habló todo el país. “Desde que pasó lo que pasó, como estuve tantos años al lado del tipo más famoso del planeta, la prensa quería hablar conmigo. Y yo quiero hablar, porque hay muchas cosas de Diego que no se saben”, explicó el abogado, que puntualizó el motivo que lo llevó a aceptar la propuesta: “Cuando escuché que me había cambiado el rostro, que quería irme del país, sentí me estaban llamando. Y en eso soy fuerte, no sentí necesidad de salir como un loco. Junté y después hablé con ustedes, porque me siento cómodo”, agregó.

Matías Morla explicó por qué cree que la gente lo odia

“¿Te sentís culpable, no de la muerte, pero sí de la desprotección final?”, preguntó Rial. “Está faltando conocer que pasó, para eso hay una junta medica trabajando sin dormir con los mejores médicos de Argentina. Parece que se puede hablar y acusar, a la fecha, y a pesar de tener todo un sistema de justicia funcionando, no hay ni una persona indagada”, justificó Morla, que entendió esta postura a partir de “gente incitada por un grupo que me odia por un tema económico, el dolor lo llevan por otro camino, no me estoy escondiendo”.

Ya en la mesa, buena parte de las preguntas pasaron por los múltiples disparadores que había dejado la entrevista del lunes. Uno de ellos fue la responsabilidad de Morla acerca de la contratación de los médicos, algo de lo que el letrado se hizo cargo. “Diego Maradona tenía un apoderado y bajo mi órbita estaban todos, desde los médicos hasta el jardinero y el que le cortaba el pelo. Diego conoció a Luque y se encariño, era así. En Dubái tenía al mejor médico a disposición y se fue a operar a Venezuela con uno que no sabemos si era médico”, agregó.

Morla habló de alcohol y drogas en el polémico entorno del astro

Durante varios pasajes de la entrevista, Morla se refirió a la generosidad de Diego. “No sé cuantas familias bancaba con exactitud, pero veinte seguro”, explicó el apoderado, y aclaró de donde provenían la mayoría de sus ingresos. “Diego no ganaba plata con el fútbol, la ganancia estaba en los negocios que no tenía que hacer nada”, señaló. “¿Venezuela, por ejemplo?”, preguntó Rial. “Venezuela, Cuba”, amplió Morla.

Allí, el abogado reveló un consejo que Fidel Castro le había dado a Diego: “No te metas ni con la comida ni con otra cosa más que no viene al caso, algo vinculado a los hoteles”. En este punto, Morla volvió a referirse a los cuestionamientos por el estado de Diego el día de su último cumpleaños. “Los que insisten en que estaba presionado para ir al estadio, cuando quieran le muestro la factura de lo que ganaba con los barcos de cereales” manifestó.

Matías Morla: "Diego generaba amor y odio, entiendo el dolor de la gente"





En relación a sus polémicos dichos sobre los motivos que llevaron a la muerte a Diego -“A Maradona lo mataron Rocío Oliva, la cuarentena y los problemas médicos” había señalado en la entrevista del lunes-, Morla se rectificó y explicó la alusión a Oliva amparándose en que Maradona no podía soportar que el amor que sentía por la futbolista no fuera correspondido: “No quise decir que lo mató”, aclaró.

También, amplió sus declaraciones respecto a cómo lo había afectado la cuarentena: “Diego fue director de Gimnasia porque quiso. Y para mí, cuando vino acá se vino a despedir. Fue a Mendoza, a Rosario, a todos los partidos. El golpe final para Diego fueron los últimos meses que estaba mal. Antes estaba bien, iba a los entrenamientos. La cuarentena lo liquidó”.









