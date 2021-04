Gabriel Buono indignado con las declaraciones de Matías Morla: “Él es el principal responsable de la muerte de Diego Maradona”

Gabriel Buono

“Estuve pendiente de esa entrevista y me sorprendió por todas las pavadas que dijo”, asegura Gabriel Buono en diálogo con Teleshow. El ex asistente de Diego Maradona se refiere Matías Morla, quien reapareció tras cuatro meses de ostracismo para un mano a mano con Jorge Rial que se emitió en la noche del lunes en TV Nostra, por América. Y está indignado. Por eso quiso salir a responderle. Él conoció al astro del fútbol en el año ‘91, trabajó con él desde el ‘98 hasta el 2011 y siguió siendo su amigo hasta sus últimos días. Y tiene una opinión formada sobre el ex apoderado del Diez que, finalmente, decidió dar a conocer en esta nota.

—¿A qué pavadas te referís?

—La primera, cuando habla del nombre de su nieta, la hija de Dalma. Dijo que le pusieron Roma y Diego era Nápoles. Hay que sacarlo a Morla de la ignorancia: el problema no era entre Nápoles y Roma, el problema era del sur contra el norte de Italia, es decir, contra el Inter de Milán. Tiene que asesorarse un poco más sobre fútbol.

—Pero, dejando de lado este detalle, ¿te consta que Maradona estuviera enojado con el nombre de la nena?

—Yo nunca lo escuché. Pero este abogado sigue buscando una guerra que no existe. Y menos, ahora que Diego ya no está.

—¿Decís que el enfrentamiento con Dalma y Gianinna del que habla Morla no es cierto?

—No. El problema que tiene él con las hijas y las mujeres en general es muy triste. Fijate lo que dijo de Cristiana Sinagra, que había estado con los hermanos de Maradona y que él no sabía si Junior era hijo suyo. ¡Es el comentario de una bestia, un tipo que no tiene calle! No puede hablar así de una señora que ya es mayor. Y es una falta de respeto hacia Hugo y Lalo, que tienen familia. Es un tipo desubicado. Está preocupado por si Diego le regaló una camioneta o un departamento a ésta o a la otra y no se preocupa por su nivel de vida. ¿Qué era Morla antes de conocer a Maradona? ¿En qué estación se tomaba el tren?

—Él reconoció que ganó mucho dinero al lado de Maradona, pero dijo que fue en paralelo: que los dos crecieron gracias a su gestión.

—La gestión la comencé yo en Dubai, no la comenzó él. Y después se cuestiona si le dieron un pasaje o dos en business a las chicas, cuando él viajó en business a Estados Unidos para darle el gusto a su hija. ¡Ojo que yo también lo haría! Pero nadie le cuestionó nada. Ahora, si vamos a hablar claro, antes de decir “chorra” te tenés que fijar si vos vas a poder demostrar los ingresos que tenés.

Gabriel Buono con Diego Maradona en Cuba

—Morla dice que ya entregó todo a la Justicia para que investigue y que Maradona nunca pensó que él le hubiera robado nada....

—Yo puedo demostrar que hay cosas muy anormales en la gestión Morla.

—¿Cómo qué?

—Mucho despilfarro de dinero. Él dice que no gastó todo lo que gastó Diego. Y gastó bancando a sus tres mujeres, colegios privados que antes no podía pagar, viajes en business cuando antes no podía ir ni a Mar del Plata...

—¿Eso no puede ser con el dinero que ganó lícitamente?

—Maradona también ganó lícitamente su dinero. Y si tiene ganas de regalarle una camioneta a Verónica Ojeda, a Rocío Oliva o a quien fuere, era su plata. No tiene por qué cuestionarlo. ¡Si Diego vivía dopado! Y él cómo amigo, mánager y abogado, era responsable de lo que estaba pasando ahí adentro. Tenía que darse cuenta a quiénes tenía ahí con Maradona. Porque tenía a un prófugo...

—¿Hablás de Charly Ibañez?

—Sí, era un prófugo de la Justicia. Y él, como abogado, tendría que haberle dicho a Rocío que a ese tipo no lo podían tener ahí. Por más que fuera el primo, pariente o lo que fuera, porque ahora resulta que no era nada. Todo el mundo se quiere lavar las manos. Pero, con todas las diferencias que yo tengo con Oliva, no podés echarle la culpa a ella de lo que pasó...

—¿Te referís a cuando dice que la ruptura, sumada a la cuarentena y los problemas médicos, mataron a Diego?

—¡Claro! Después, cuando Rial se lo marcó, lo aclaró un poquito....¡Pero él no se hace cargo de nada! Y él era el primer responsable. Porque, ahí adentro, en esta asociación ilícita, trabajaba su cuñado Maxi Pomargo, su hermana Vanesa, los Tirmarchi (Andrea y Maximiliano), Sergio Garmendia...Todos colaboraron. Y en los audios que están editados con los que quieren limpiar su imagen, quieren hacer responsable a Charly de la muerte de Diego. Pero cuando él falleció hacía un más de un mes que no estaba en la casa.

Matías Morla junto a Diego Maradona y Rocío Oliva

—Según Morla, a Charly lo echaron cuando Ojeda descubrió que le daba marihuana a Maradona...

—Pero yo pregunto: ¿si Verónica no lo denunciaba no se daban cuenta? Tenían ahí adentro a toda su gente, hasta los de seguridad que eran pagos por ellos, y nadie sabia que Diego estaba consumiendo marihuana...Nadie sabía que a Diego lo estaban dopando con fármacos...Nadie sabía que Diego estaba deprimido...Si lo echás a Charly por eso, al otro día lo tenés que internar a Maradona para superar la adicción. ¡Pero no hicieron nada y se les murió!

—¿Creés que el mayor responsable es Morla?

—La cabeza de esta mafia es Morla. Después siguen los responsables. Y yo quiero saber quién les pagaba. Porque, teniendo Swiss Medical, una obra social que siempre estuvo a disposición, el médico no pertenecía a la cartilla, era un amigo ellos. Y el que hacía kinesiología no era kinesiólogo, era pariente de no se quién. Por eso yo digo que era una asociación ilícita. Porque si vos, realmente, querés a tu amigo, a tu hermano y toda esa mentira que dice, tenés que hacer algo. Y no hizo nada. A mí no me pueden venir a decir que Maradona era un apersona complicada cuando yo, por la fuerza, lo interne dos veces: en 2004 por drogas y en 2007 por alcohol. Y quiero aclarar algo.

—¿Qué?

—Yo a la Justicia, con mucho respeto, la noto muy lenta. Porque si allanan las oficinas de Morla después de cuatro meses, es lógico que no van a encontrar nada. Yo en ese plazo saco un cadáver del lugar. Y lo saco en pedazos. Le dieron todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera a una persona que no tenían que haber dejado salir del país y a la que le tendrían que haber bloqueado las cuentas. ¡Si hasta cambiaron los teléfonos para que no puedan rastrearlos! Ahí ya te das cuenta de que están sucios.

—Si lo tuvieras en frente, ¿qué le dirías a Morla?

—Le diría: “Vos sos el responsable de la muerte de Maradona”. Porque era una muerte, totalmente, evitable.

