De una amistad cercana que Jimena Barón vivió como una traición a los besos en un cumpleaños de Diego: la historia de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron su romance durante una gira de la banda del ex futbolista en el sur argentino

Se conocieron en 2015. Desde entonces enfrentaron rumores de romance que incluso a ella le valió su amistad con Jimena Barón. En 2019 fue Rocío Oliva quien volvió a hablar de una supuesta relación entre ellos y que habría tenido a Diego Maradona de testigo: por aquel entonces, la ex futbolista afirmó que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo había estado “a los besos” durante el festejo de cumpleaños del ídolo, el 30 de octubre de ese año.

La diseñadora de moda nunca habló de su relación con el ex jugador de Boca, mientras que desde el entorno de él siempre se encargaron de aclarar que ellos solo los unía una amistad. Que no era raro ver a Gianinna en Banfield -en donde vive él- ya que compartían asados y reuniones con amigos en común. Sin embargo, en febrero pasado, Teleshow adelantó que la pareja ya había oficializado su romance a su círculo íntimo. Y el último fin de semana, fue ella quien decidió hacerlo público a través de posteos en las redes sociales.

“Mi mejor paisaje. Lejos”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que están, de espaldas a la cámara, Daniel Osvaldo y su hijo de 12 años, fruto de su relación anterior con Sergio el Kun Agüero. El fin de semana largo por Semana Santa, Gianinna y Benjamín acompañaron al ex futbolista en la gira que realizó con su banda, Barrio Viejo, por el sur argentino: estuvieron en Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

El posteo de Gianinna Maradona en Instagram Stories

De vecina a confidente

Después de años de relación, entre Italia e Inglaterra, Daniel Osvaldo y Jimena Barón regresaron a la Argentina a principios de 2015 cuando el por entonces delantero firmó su contrato con Boca Juniors. Se mudaron a una casa que alquilaron justo enfrente de la que Gianinna Maradona posee en un exclusivo barrio privado de Tigre.

Jimena y Gianinna ya se conocían por intermedio de Dalma. Pero la cercanía profundizó el vínculo, surgiendo entre ellas una amistad. Incluso, la cantante fue más de una vez al palco que los Maradona tienen en La Bombonera para desde allí alentar a quien era su pareja.

Jimena Barón junto a su hijo Morrison y Daniel Osvaldo, invitados por Dalma Maradona (a la derecha de la foto) en el palco del ídolo en La Bombonera

En mayo de ese mismo año Jimena confirmó que se había separado del padre de Morrison (hoy, de siete años) en medio de un escándalo mediático que incluyó acusaciones públicas de violencia verbal. Una noche, cuando la actriz regresó de una jornada de grabación de Esperanza Mía encontró el armario de su casa vacío y ni una explicación de parte del futbolista, quien dejó el lugar sin previo aviso. Barón también decidió irse, mudándose con su hijo a un departamento de Capital Federal. Durante esta transición, fue la propia cantante quien aseguró que Gianinna la acompañó y apoyó en su dolor.

Un rumor desmentido y una desilusión

En julio, apenas dos meses después de la separación, comenzaron a circular versiones que indicaban que Osvaldo y Gianinna habían sido vistos juntos en un boliche. Él venía de una relación fugaz con la cantante Militta Bora, y ella acababa de separarse de Luciano Strassera. Frente a esta versión, Jimena se sintió descolocada: “Voy a hablar con Gianinna y le pediré que me explique qué pasó”, aseguró, con el deseo de recibir una explicación que echara por tierra cualquier especulación vinculada con una traición de la amistad.

En tanto, la hija de Maradona intentó desligarse públicamente de cualquier vínculo sentimental con Osvaldo: “Ya hablé con ella y está todo bien. Somos amigas hace mucho tiempo”, declaró. Sin embargo, días más tarde aparecieron fotos y videos que dejaron a Gianinna en una posición incómoda: en las imágenes se la veía abrazada al futbolista, riéndose y disfrutando entre amigos en común.

La foto de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona en un boliche, en 2015

Sintiéndose engañada, Jimena evidenció su bronca durante una invitación al ciclo de Mirtha Legrand. “Tuvimos un vínculo y una amistad por Dalma, somos amigas desde que yo empecé a trabajar a los 10 años. Gianinna siempre fue la hermana de Dalma. Yo vivía enfrente de la casa de ella en el Tigre, la famosa casa de Tigre maldecida”, recordó, en aquel momento. “Obviamente nos vinculamos un montón y ella me ayudó en un montón de cosas. Después hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, y no tenemos más relación”.

“¿Salió con tu ex marido?”, quiso saber Mirtha. “No... no sé”, dudó Jimena. Y se explayó: “(Gianinna) me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”.

El día que Jimena Barón habló de la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand", El Trece)

Por aquellos días ese lamento de Jimena por la amistad perdida y el engaño evidente encontró una clara reivindicación en un protagonista inesperado: el mencionado Luciano Strassera, quien si bien no tuvo la intención de respaldar los dichos de la actriz, terminó haciéndolo. Y es que habló de infidelidad, lisa y llanamente. Porque el afectado –en su rol de ex pareja de Gianinna– terminó siendo él mismo.

Strassera y Osvaldo eran amigos. Y cuando encontró las imágenes de su compinche con quien era su pareja, explotó en las redes: “Lo caro que me salió ser el padrino de tu hijo... Se ve que aprendiste bien en el Inter”. Eligió una foto más que evidente para ilustrar su reflexión: en una selfie que se tomaron, el entonces futbolista le hacía el gesto cuernitos con una mano. Pero, ¿eso lo aprendió en el Inter? En ese equipo, Osvaldo fue compañero de Mauro Icardi, a quien señalan como tercero en discordia en el divorcio de Wanda Nara y Maxi López.

El mensaje de Luciano Strassera contra Daniel Osvaldo tras ver las fotos en el boliche con Gianinna Maradona

Vuelta de página

En marzo de 2016, Jimena Barón indicó que –pese a todo lo ocurrido– había decidido “apostar a la familia”, dándole una segunda oportunidad a Osvaldo. “No hay nada que entender ni que explicar”, remarcó ante las críticas que la envolvieron por la reconciliación. Dos meses más tarde, a un año de haberse separado por primera vez, anunció que la apuesta no le había resultado.

En mayo de 2020, y en plena pandemia del coronavirus, la actriz se mudó a la casa del padre de su hijo en Banfield y comenzaron una nueva relación que compartieron a diario en las redes sociales. Hasta julio de ese mismo año, cuando ella decidió abandonar el hogar y también desaparecer de las redes sociales. Luego formó pareja con el Tucu López, de quien se separó un mes de volver a la actividad virtual, cuando lanzó su nuevo tema, Flor de involución.

En noviembre pasado, días antes de la muerte de Diego Maradona, Osvaldo compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a su nueva novia, una joven de 24 años llamada Constanza. Dicha relación llegó a su fin y tiempo después el ahora cantante de rock decidió apostar a su amor por Gianinna Maradona. En un principio quisieron mantener un bajo perfil, y ahora ya no quieren ocultarse más.

“A veces no me importa mi opinión, imagínate la tuya”, sostuvo la diseñadora de moda en un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram sobre quienes atinaron a criticar su relación o la decisión que tomó al apostar por su amor con Daniel Osvaldo. Al fin de cuentas, ninguno de los dos tiene que dar algún tipo de explicación al respecto.

SEGUIR LEYENDO: