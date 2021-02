Saludos cariñosos por Instagram, visitas a Banfield y rumores de romance: qué pasa entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se conocen desde principios del 2015 (@giamaradona)

Esta vez, ¿habrá confirmación? Porque los dichos que van y vienen alrededor de un posible amorío entre Gianinna Maradona y el futbolista Daniel Osvaldo son cada vez más fuertes. Los vecinos de Banfield, dónde vive el ex jugador del Taladro, dicen que el auto de la hija del Diez suele estacionar en la cuadra y que más de una vez se la vio entrar y salir de la casa que Osvaldo compartía con su ex mujer, Jimena Barón. “Era mucho más simpática que Gianinna. Siempre saludaba”, comentan en el barrio sobre la empresaria que se dedica a la indumentaria. Y el escándalo recién estaría empezando.

Porque el jugador que el año pasado integró el plantel de Banfield, pero que ahora no está abocado al futbol profesional, viene de una reconciliación que no terminó de concretarse con Jimena Baron, en mayo del año pasado. Tras su cumpleaños, en plena cuarentena, la cantante se mudó con Morrison, su hijo que hoy tiene 6 años, a la casa de Osvaldo para volver a intentar consolidar la pareja. De hecho, aquella era la tercera reconciliación desde que comenzó su relación en 2012. Nada de todo esto quedó a escondidas, porque tanto Jimena como Daniel en su momento publicaron en sus redes sociales fotos y videos juntos. Sin embargo, ya en septiembre, cuando los dos dejaron de compartir vivencias, los seguidores de Jimena preguntaron si entre ellos pasaba algo y ella contestó que no tenía nada que decir. Y al poco tiempo, volvió con el bailarín Mauro Caiazza, su compañero de Bailando por un sueño.

Las imagenes en televisión de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo que despertaron suspicacias en 2015

En tanto Gianinna, la hija del jugador más grande de todos los tiempos, está separada de Sergio El Kun Agüero, padre de su hijo Benjamín, desde 2012. Después solo se le conoció un novio formal: Luciano Strassera, un abogado y manager de bandas musicales, que fue su pareja desde mediados del 2013 hasta el 2015. Además, se la vinculó con otros músicos, pero nada trascendió oficialmente.

¿Que pasó con Osvaldo? La historia dice así. Gianinna y el Daniel se conocen desde principios del 2015, cuando el jugador volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca. Después de vivir entre Italia e Inglaterra –todavía en pareja con Jimena Barón–, el deportista se instaló en una casa en un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. Gracias a que Dalma tenía una buena amistad con Jimena, Gianinna también se hizo amiga de la actriz y entonces mujer del futbolista. De hecho, más de una vez los Osvaldo - Barón fueron invitados al palco de los Maradona para alentar a Boca Juniors.

Sin embargo, la buena onda entre la hinchada azul y oro no duraría mucho tiempo. Jimena se separó de Osvaldo a mitad de ese año, cuando él tuvo una relación fugaz –pero muy mediática– con la cantante Militta Bora. Poco tiempo después, surgieron los rumores de un vínculo con Gianinna, que acababa de separarse de Lucho Strassera.

El día que Jimena Barón habló de la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo (Video: Mirtha Legrand, El Trece)

Ante los dichos, Jimena aseguró: “Voy a hablar con Gianinna y le pediré que me explique qué pasó”. Y la hija de Maradona después contó: “Ya hablé con ella y está todo bien. Somos amigas hace mucho tiempo”. Todo quedó ahí hasta que a los rumores se le sumaron las fotos y los videos de Gianinna y Daniel muy juntos, abrazados y cariñosos, en un boliche. Definitivamente, las cosas no estaban tan claras.

En la mesa de Mirtha, consultada por la conductora, Jimena aseguró: “Hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, y no tenemos más relación”. “¿Salió con tu ex marido?”, indagó, fiel a su estilo, la Legrand. “No... No sé”, contestó Jimena. Y se explayó: “Gianinna me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”.

El posteo de Daniel Osvaldo para responder al saludo de Gianinna Maradona

No fue la única en hablar. También lo hizo Luciano Strassera, quién se había hecho amigo del futbolista y había sido honrado con el padrinazgo de Morrison. “Lo caro que me salió ser el padrino de tu hijo... Se ve que aprendiste bien en el Inter”, escribió en redes y usó una foto con Osvaldo en la que el futbolista le hace el gesto cuernitos con una mano. Todo en clara alusión al marido de Wanda Nara, Mauro Icardi, que había sido compañero de Daniel Osvaldo en el Inter, de Italia.

Durante años no se volvió a hablar de Gianinna y el delantero de Boca, que siempre aseguraron ser amigos. De hecho, Jimena volvió varias veces a convivir con el padre de su hijo, aunque siempre con intermitencias. ¿La actriz y Gianinna recompusieron su amistad? No. Nunca se amigaron. Y la cosa quedó ahí... Hasta el verano pasado.

Daniel Osvaldo y Jimena Barón en el palco de los Maradona, con Dalma

Porque el 12 de enero del 2020, para el cumpleaños del jugador, Gianinna, que las pocas veces que habló siempre sostuvo que era amiga de Osvaldo, despertó suspicacias con un posteo. “¡Feliz vuelta al sol, amigo de mi alma. ¡¡¡Deseo que sigas siendo muy feliz!!! Sigo creyendo en vos, ¡rompela en esta nueva etapa! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió y subió una foto de los dos juntos. Hablaba del regreso de Osvaldo al fútbol en Banfield, luego de un impasse. “¡Gracias, amiga! Te quiero infinito”, le contestó el delantero, que fue uno de los jugadores que pudo estar en el velorio de Maradona. Todo un cruce de elogios y afecto que podría seguir siendo amistad, si no fuera porque en Banfield hace semanas que todos hablan de este romance a escondidas que parecería tener larga data.

