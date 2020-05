“Cuando lo conozco a Daniel, más las historias alteradas que él me contaba, dije: ‘Estoy conociendo a un hombre que no puede ver a los hijos, porque las mamás no sé qué…’. Historias que con el tiempo y por conocer a esas mujeres, después dije: ‘Qué hijo de put…, no era tan así esta historia’. Pero yo creo que era mi momento de ser la heroína, de salvarle la vida a ese pobre chico, con una vida tan complicada por personas ajenas a él. Yo dije: ‘Yo lo quiero ayudar’. Encima, yo soy una mina súper culposa. Después, con el tren en movimiento, no me pude zafar, no pude salir”, contó la actriz cuando ya se había separado de Osvaldo.