La historia detrás del tatuaje que Diego Maradona compartía con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna

Diego Maradona, en febrero 2020 (Foto: @EvaPardoFotografia)

“Lo juro por Dalma y Gianinna”, es una de las frases más populares que Diego Maradona dijo a lo largo de su vida. Y que dejó de utilizar hace algunos años, en 2014, cuando reconoció primero a Jana y luego a Diego Junior. Por ese entonces también había sido padre de Dieguito Fernando, fruto de su relación con Verónica Ojeda.

Diego Maradona y Claudia Villafañe se divorciaron en 2003, luego de 14 años de matrimonio. Por aquel entonces, la empresaria denunció que el ídolo había hecho “abandono de hogar desde 1998″. En el mismo trámite pidió la tenencia de sus hijas -quienes tenían 12 y 15 años- con el fin de resguardarlas de “posibles situaciones de conflictos”. Además, pidió el dominio de dos departamentos, una cuota alimentaria de 10 mil pesos mensuales y la mitad de las ganancias del Museo Maradona.

En 2005, Diego revolucionó la televisión mundial al ponerse al frente de La Noche del Diez, un ciclo entrevistas y entretenimientos por el cual pasaron figuras internacionales como Mike Tyson, Pelé, Lionel Messi, Ricardo Arjona, entre otros. En dicho envío, además, admitió que el gol a los ingleses lo hizo con la mano.

Pero lo que más llamó la atención por ese entonces fue que Maradona eligió a Claudia Villafañe como productora ejecutiva y quien ofició de su representante a la hora de negociar el sueldo con Adrián Suar y Pablo Codevilla, programadores de El Trece. Su hija Gianinna, en tanto, también estaba a cargo de la producción durante el vivo. Quedaba todo en familia, como no se podía esperar menos de Maradona, que le gustaba tener a los suyos siempre cerca. Dalma, en tanto, ya había comenzado su carrera como actriz.

Claudia y Diego estaban separados, pero mantenían una buena relación. Él todavía no había vuelto a formar pareja, y ella tampoco se había mostrado públicamente con nadie. Más tarde, se sabría que mantenía una relación en secreto con el empresario teatral Jorge Taiana. Hasta el día de hoy, luego de 17 años, siguen juntos, pero no hay ninguna foto de ellos dos. Mantienen su noviazgo dentro de un muy bajo perfil y hermetismo puro.

Cuando todo era color de rosas entre Diego, Claudia, Dalma y Gianinna. Y antes de que llegaran las denuncias, los juicios cruzados y algunas fuertes declaraciones en los medios, la familia decidió sellar su amor infinito con un especial gesto: los cuatro se tatuaron un corazón en su antebrazo.

El tatauje que se hicieron Dalma, Diego, Claudia y Gianinna

En el caso de Diego, se realizó el diseño en el mismo brazo en que lleva el nombre de Gianinna (en el otro tiene escrito el de Dalma), y que más tarde, cuando nació su primer nieto, Benjamín, se tatuó su nombre también.

Pasó mucha agua abajo del puente y con la llegada de Matías Morla a la vida de Diego Maradona, el ídolo le inició acciones legales a su ex esposa y madre de sus hijas. Le reclamó por unos departamentos en Miami alegando que la empresaria los había adquirido con su dinero cuando todavía estaban casados legalmente, y también le reclamó por camisetas y otras pertenencias. Todo quedó en manos de la Justicia, y hoy esos juicios los heredaron sus hijos.

Claudia Villafañe también mantiene su tatuaje. En la imagen, se ve tapado por una gomita de pelo (Foto: Masterchef Celebrity)

Si bien hubo distintos episodios en el medio y muchos años encontrados, Diego siguió sumando tatuajes en su cuerpo pero no decidió, en ningún momento, taparse el tatuaje que comparte con Claudia y con sus hijas. Al fin y al cabo siempre entendió que ese gesto marcó a su familia, y que por más peleas o problemas legales que podía tener con la empresaria, ese corazón también lo llevaban sus hijas, a quienes también llevaba tatuadas en sus brazos. Y no quería hacer nada que pudiera lastimarlas. No hasta ese punto.

Cuando murió Diego, Dalma y Gianinna se tatuaron en su pie el número que marcó la carrera de su padre, y que él utilizaba en su autógrafo (IG: @dalmaradona)

