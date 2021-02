Jimena Barón reapareció en las redes con un video que causó el furor de sus fans

Después de estar ausente por varios meses, Jimena Barón reapareció por un momento en las redes sociales

Hasta mediados de 2020, Jimena Barón estaba entre las personalidades públicas con mayor actividad en las redes sociales: sus más de 5 millones y medio de seguidores en Instagram solían estar muy al pendiente de todos los contenidos que iba publicando allí, entre postales familiares, coreografías, momentos humorísticos o fotos picantes.

Sin embargo, el pasado 13 de julio publicó su últimas fotos, a cara lavada y con los abdominales muy marcados. Con el correr de los días, esto generó una alarma entre sus fans, ya que desde ese momento no publicó nada más. O casi: volvió de manera efímera a Snapchat y también, en noviembre, subió a sus stories de Instagram un video en el que aparecía exhibiendo sus abdominales, haciendo la V de la victoria y con un barbijo. Pero a los pocos minutos pareció haberse arrepentido y borró la publicación.

En noviembre de 2020, Jimena Barón publicó un breve video en sus stories de Instagram, pero a los pocos minutos los borró (Video: Instagram @jmena)

Pero ese silencio en redes perduró hasta hoy cuando la cantante y actriz hizo un cameo en una story publicada por su pareja, Luis Tucu López, conductor y uno de los protagonistas de la obra Sex. Ella lo filmó a él, que mostraba el improvisado piloto con una bolsa de basura que le hizo a su perro. “¡Sentado! Espectacular el poder”, le dijo el Tucu a su mascota, mientras Jimena lo sigue filmando y se ríe: “Muy bien, la vas a romper en Corte y Confección, gordi”.

Jimena Barón volvió a aparecer en las redes sociales, a través de un video que Tucu López posteó en sus historias de Instagram (Video: Instagram @TucuLopez)

La cantante ya había irrumpido en la actividades de su pareja. Hace poco, mientras la figura de Sex brindaba una entrevista por Zoom, ella aparecía detrás de cámara aunque sin mostrar su rostro: entre las divertidas intervenciones, la más insólita fue una en la que mostró la ropa tendida, provocando las risas de López en pleno reportaje.

El último posteo de Jimena Barón en su Instagram fue las fotos que publicó el 13 de julio de 2020 (Foto: Instagram @jmena)

Desde que Jimena Barón y Tucu López están juntos, la cantante bajó mucho su perfil mediático. Ella venía de unos meses de alta exposición, en los que había vuelto a convivir con Daniel Osvaldo y Morrison, el hijo que tuvieron ambos. A través de sus redes, mostraba a diario todo lo que sucedía dentro de la casa del futbolista. Pero en pleno aislamiento, ella decidió regresar a su departamento con su hijo, que tiene seis años. Ahí es cuando decidió interrumpir su actividad en las redes sociales.

En septiembre, cuando muchos creían que la actriz se había reconciliado con Mauro Caiazza, se reveló que en realidad estaba comenzando una relación con el Tucu López. La confusión vino a cuenta de que se viralizaron imágenes en las que la cantante estaba caminando por el barrio porteño de Villa Urquiza junto a un hombre con los mismos rasgos físicos que el bailarín. El uso del barbijo no permitió identificarlo con exactitud, lo que provocó esta mezcla.

La primera foto que publicaron juntos Jimena Barón y Tucu López, con el pequeño Morrison, en la Navidad pasada (Foto: Instagram @TucuLopez)

La última Navidad, Jimena, Morrison y Tucu la pasaron juntos en la provincia de Tucumán. López publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece dándole un beso a Barón, con el niño como testigo. Esa fue la primera vez que se mostraron juntos y por voluntad propia en las redes sociales, ya que las imágenes anteriores que trascendieron de la pareja habían sido obtenidas en guardias periodísticas.

“Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”, dijo el Tucu sobre esta situación.

