“Si va a venir la hija una vez por año y va a hacer quilombo, no. A mí que no me meta, no me puede echar la culpa. Es un hombre de 60 años que está lúcido y decide por él. Yo no estoy las 24 horas con Diego para decirle lo que tiene que hacer. Yo no manejo su vida. Él es dueño de su vida... No conozco a nadie que le maneje la vida por un control remoto”, continuó Rocío manifestando su bronca con Gianinna e intentando dejar en claro que Maradona está bien de salud. “Se levanta a las 8 de la mañana para ir al entrenamiento; un hombre que está mal, como dicen, no hace eso, ni vuelve a su casa a almorzar”, agregó.